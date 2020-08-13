Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории региона

11 августа на внеочередной сессии Тернопольского областного совета депутаты запретили игорный бизнес на территории региона. Как написал в Facebook замглавы совета Василий Деревляный ("Батьківщина"), решение поддержали 34 депутата.
В решении говорится:
Фракция "Батьківщина" была инициатором запрета.
Это решение идет вразрез с законом об игорном бизнесе, который 11 августа подписал Зеленский.
В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Документ также предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.
Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.
Авторы законопроекта отмечали, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.
Закон, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. За проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226.