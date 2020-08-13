Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории региона

Депутаты Тернопольского облсовета запретили создание казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов и других игорных заведений в Тернопольской области, президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабмину направили обращение о запрете игорного бизнеса на всей территории Украины.

11 августа на внеочередной сессии Тернопольского областного совета депутаты запретили игорный бизнес на территории региона. Как написал в Facebook замглавы совета Василий Деревляный ("Батьківщина"), решение поддержали 34 депутата.

В решении говорится:

запретить создание и функционирование игорных заведений (казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов и других заведений);

рекомендовать облсоветам Украины и органам местного самоуправления Тернопольской области поддержать запрет;

рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету Министров запретить игорный бизнес на всей территории Украины.

Фракция "Батьківщина" была инициатором запрета.

Это решение идет вразрез с законом об игорном бизнесе, который 11 августа подписал Зеленский.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Документ также предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.

Авторы законопроекта отмечали, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Закон, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. За проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226.