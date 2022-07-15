Петиция Зеленскому с просьбой запретить выдавать повестки на улицах и блокпостах набрала 25 тыс. голосов

У украинцев нет никаких юридических возможностей защитить себя от "неправомерной мобилизации", пишет автор петиции Фото: depositphotos.com

Авторы петиции заявляют, что согласно закону, очередность мобилизации должен был прописать президент в указе о мобилизации. Однако президент указом предписал разработать ее Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, который не публикует эту информацию.

В итоге у украинцев нет никаких юридических возможностей защитить себя от "неправомерной мобилизации", пишет автор инициативы.

"Сейчас много желающих людей, которые мотивированы, имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, потому что много где набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше", – говорится в петиции.

Кроме этого, по информации автора петиции, встречаются нарушения в процессах выдачи повесток.

В связи с этим инициатор и подписанты просят набирать военнослужащих в первую очередь из числа желающих воевать украинцев, а также полностью запретить выдачу повесток в других местах, кроме военкоматов, либо "обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права, когда их хотят незаконно или с нарушениями призвать на службу".

Автор инициативы Игорь Нерозя зарегистрировал петицию на сайте 29 июня. Таким образом, нужное количество электронных подписей она набрала примерно за две недели. Теперь президент обязан рассмотреть ее и дать ответ.