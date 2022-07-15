Петиция Зеленскому с просьбой запретить выдавать повестки на улицах и блокпостах набрала 25 тыс. голосов

Авторы петиции заявляют, что согласно закону, очередность мобилизации должен был прописать президент в указе о мобилизации. Однако президент указом предписал разработать ее Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, который не публикует эту информацию.
В итоге у украинцев нет никаких юридических возможностей защитить себя от "неправомерной мобилизации", пишет автор инициативы.
"Сейчас много желающих людей, которые мотивированы, имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, потому что много где набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше", – говорится в петиции.
Кроме этого, по информации автора петиции, встречаются нарушения в процессах выдачи повесток.
В связи с этим инициатор и подписанты просят набирать военнослужащих в первую очередь из числа желающих воевать украинцев, а также полностью запретить выдачу повесток в других местах, кроме военкоматов, либо "обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права, когда их хотят незаконно или с нарушениями призвать на службу".
Автор инициативы Игорь Нерозя зарегистрировал петицию на сайте 29 июня. Таким образом, нужное количество электронных подписей она набрала примерно за две недели. Теперь президент обязан рассмотреть ее и дать ответ.
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Верховная Рада продлила военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, до 23 августа.
Плановая мобилизация в стране продолжается. По состоянию на 8 июля Украину защищают более 1 млн человек, из которых до 700 тыс. военных Вооруженных сил, сообщал министр обороны Алексей Резников.
14 июня полиция и представители военкомата раздавали повестки на одесских пляжах, которые отдыхающие посещают, несмотря на запреты и опасность для жизни в связи с минированием. А 27 июня полиция Киева провела ночной рейд по проверке соблюдения комендантского часа в столице, в результате чего было вручено 219 повесток.
Глава МВД Денис Монастырский пояснял, что полиция раздает повестки "исключительно по просьбе ВСУ".
4 июля в Минобороны Украины заявили, что "на данный момент" у ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин.