3 млн граждан стоят на военном учете не по месту проживания, это надо исправить в ближайшее время – Монастырский

На вопрос, насколько корректны действия полицейских, которые во время рейдов вручают повестки в военкомат военнообязанным, он ответил: "Сегодня все силы безопасности и обороны помогают Вооруженным силам Украины. Любые подобные действия предпринимаются исключительно по просьбе ВСУ".

Министр подчеркнул, что мобилизация – "это дело каждого гражданина", и по его мнению, она должна проходить добровольно.

"Хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня находятся на учете в военкоматах, но не по месту их проживания. И это вопрос, который должен быть решен, я думаю, в ближайшее время. И в первую очередь это должна быть позиция самих граждан, которые должны стать на этот учет", – сказал Монастырский.

Он напомнил, что закон требует, чтобы военнообязанные были на соответствующем учете, и "этот учет должен быть обеспечен".

"Но как вы видите, последняя позиция, которая была высказана президентом Украины очень четко, что никакой проблемы в передвижении между областями не должно быть. Это в первую очередь, повторю, должна быть сознательная позиция каждого гражданина призывного возраста", – добавил Монастырский.

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