3 млн граждан стоят на военном учете не по месту проживания, это надо исправить в ближайшее время – Монастырский

На вопрос, насколько корректны действия полицейских, которые во время рейдов вручают повестки в военкомат военнообязанным, он ответил: "Сегодня все силы безопасности и обороны помогают Вооруженным силам Украины. Любые подобные действия предпринимаются исключительно по просьбе ВСУ".
Министр подчеркнул, что мобилизация – "это дело каждого гражданина", и по его мнению, она должна проходить добровольно.
"Хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня находятся на учете в военкоматах, но не по месту их проживания. И это вопрос, который должен быть решен, я думаю, в ближайшее время. И в первую очередь это должна быть позиция самих граждан, которые должны стать на этот учет", – сказал Монастырский.
Он напомнил, что закон требует, чтобы военнообязанные были на соответствующем учете, и "этот учет должен быть обеспечен".
"Но как вы видите, последняя позиция, которая была высказана президентом Украины очень четко, что никакой проблемы в передвижении между областями не должно быть. Это в первую очередь, повторю, должна быть сознательная позиция каждого гражданина призывного возраста", – добавил Монастырский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Верховная Рада продлила военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, до 23 августа.
Плановая мобилизация в стране продолжается. По состоянию на 8 июля Украину защищают более 1 млн человек, из которых до 700 тыс. военных Вооруженных сил, сообщал министр обороны Алексей Резников.
14 июня полиция и представители военкомата раздавали повестки на одесских пляжах, которые отдыхающие посещают, несмотря на запреты и опасность для жизни в связи с минированием. А 27 июня полиция Киева провела ночной рейд по проверке соблюдения комендантского часа в столице, в результате чего было вручено 219 повесток.