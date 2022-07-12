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ВОЙНА В УКРАИНЕ

3 млн граждан стоят на военном учете не по месту проживания, это надо исправить в ближайшее время – Монастырский

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Монастырский пояснил, что полиция раздает повестки в военкоматы "по просьбе ВСУ"
Монастырский пояснил, что полиция раздает повестки в военкоматы "по просьбе ВСУ"
Фото: Денис Монастирський / Facebook

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что в ближайшее время необходимо "решить вопрос" с военным учетом граждан, которые зарегистрированы не по месту их проживания. Об этом он сказал в эфире телемарафона 10 июля, фрагмент видео опубликовало МВД в YouTube.

На вопрос, насколько корректны действия полицейских, которые во время рейдов вручают повестки в военкомат военнообязанным, он ответил: "Сегодня все силы безопасности и обороны помогают Вооруженным силам Украины. Любые подобные действия предпринимаются исключительно по просьбе ВСУ".

Министр подчеркнул, что мобилизация – "это дело каждого гражданина", и по его мнению, она должна проходить добровольно.

"Хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня находятся на учете в военкоматах, но не по месту их проживания. И это вопрос, который должен быть решен, я думаю, в ближайшее время. И в первую очередь это должна быть позиция самих граждан, которые должны стать на этот учет", – сказал Монастырский.

Он напомнил, что закон требует, чтобы военнообязанные были на соответствующем учете, и "этот учет должен быть обеспечен".

"Но как вы видите, последняя позиция, которая была высказана президентом Украины очень четко, что никакой проблемы в передвижении между областями не должно быть. Это в первую очередь, повторю, должна быть сознательная позиция каждого гражданина призывного возраста", – добавил Монастырский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Верховная Рада продлила военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, до 23 августа.

Плановая мобилизация в стране продолжается. По состоянию на 8 июля Украину защищают более 1 млн человек, из которых до 700 тыс. военных Вооруженных сил, сообщал министр обороны Алексей Резников. 

14 июня полиция и представители военкомата раздавали повестки на одесских пляжах, которые отдыхающие посещают, несмотря на запреты и опасность для жизни в связи с минированием. А 27 июня полиция Киева провела ночной рейд по проверке соблюдения комендантского часа в столице, в результате чего было вручено 219 повесток.

Теги: МВД, полиция, мобилизация, военкомат, военное положение, ВСУ, война России против Украины, Денис Монастырский
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