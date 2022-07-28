Очередная петиция о разрешении выезда мужчин за границу набрала 25 тыс. голосов

Это уже третья петиция с просьбой разрешить выезд мужчинам Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Петиция была опубликована 19 мая на сайте электронных петиций, ее автор – Юлия Булавина.

Автор петиции подсчитала, что после 24 февраля в Украину вернулись более 110 тыс. мужчин, в Тероборону записались более 100 тыс. добровольцев, в Интернациональный легион – 20 тыс., в ВСУ – более 230 тыс. и еще более 165 тыс. работников МВД.

"Это дает более 625 тыс. человек, абсолютное большинство из которых прошли соответствующее обучение, умеют обращаться с оружием, имеют соответствующий уровень физической и психической подготовки. Воевать должны боеспособные люди", – отметила Булавина.

По ее мнению, "множество айти-, соц-, креативных, технических и других специалистов могут воевать на информационном фронте и быть более полезными, работая за границей". Таким образом, они смогут помогать беженцам и поддерживать армию.