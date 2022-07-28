Очередная петиция о разрешении выезда мужчин за границу набрала 25 тыс. голосов

Петиция была опубликована 19 мая на сайте электронных петиций, ее автор – Юлия Булавина.
Автор петиции подсчитала, что после 24 февраля в Украину вернулись более 110 тыс. мужчин, в Тероборону записались более 100 тыс. добровольцев, в Интернациональный легион – 20 тыс., в ВСУ – более 230 тыс. и еще более 165 тыс. работников МВД.
"Это дает более 625 тыс. человек, абсолютное большинство из которых прошли соответствующее обучение, умеют обращаться с оружием, имеют соответствующий уровень физической и психической подготовки. Воевать должны боеспособные люди", – отметила Булавина.
По ее мнению, "множество айти-, соц-, креативных, технических и других специалистов могут воевать на информационном фронте и быть более полезными, работая за границей". Таким образом, они смогут помогать беженцам и поддерживать армию.
В апреле и июне украинцы уже дважды подписывали подобные петиции, но тогда президент ответил, что на фронте ежедневно гибнут до 100 бойцов, поэтому он не считает такую просьбу целесообразной.
Президент Украины объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.