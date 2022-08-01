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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На востоке Украины обезврежены три разведгруппы оккупантов, отбиты атаки на двух направлениях – Генштаб ВСУ

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Бойцы ВСУ держат оборону на востоке
Бойцы ВСУ держат оборону на востоке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты активизировали разведку на востоке Украины. Об этом свидетельствует опубликованная 1 августа в Fаcebook сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00.

"На харьковском направлении враг [...] силами разведывательной группы пытался раскрыть огневые позиции наших войск, успеха не имел, отошел. На славянском направлении [...] недалеко от Мазановки силы обороны обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника", – говорится в сообщении.

Еще одна разведгруппа оккупантов была выявлена на бахмутском направлении, отметили украинские военные.

"В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы скрылись. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел", – рассказали в ВСУ.

По данным их Генштаба, враг безуспешно атакует в направлении Авдеевки и Песок, боевые действия продолжаются.

"Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг с целью выявления наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины", – объяснили в ВСУ.

На разных направлениях оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру из артиллерии и с применением авиации.

"На краматорском направлении в связи со значительными потерями живой силы, военной техники и низким уровнем морально-психологического состояния личного состава противник активных наступательных действий не вел", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02vLUU6JFHYLgauZBUpYAMPtNJueK3fN1xzwgUYP7w8dsxB8wKxTntyUzRULtbcdE1l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, авиация, штурм, разведка, Марьинка, Авдеевка, артиллерия, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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