На востоке Украины обезврежены три разведгруппы оккупантов, отбиты атаки на двух направлениях – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении враг [...] силами разведывательной группы пытался раскрыть огневые позиции наших войск, успеха не имел, отошел. На славянском направлении [...] недалеко от Мазановки силы обороны обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника", – говорится в сообщении.
Еще одна разведгруппа оккупантов была выявлена на бахмутском направлении, отметили украинские военные.
"В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы скрылись. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел", – рассказали в ВСУ.
По данным их Генштаба, враг безуспешно атакует в направлении Авдеевки и Песок, боевые действия продолжаются.
"Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг с целью выявления наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины", – объяснили в ВСУ.
На разных направлениях оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру из артиллерии и с применением авиации.
"На краматорском направлении в связи со значительными потерями живой силы, военной техники и низким уровнем морально-психологического состояния личного состава противник активных наступательных действий не вел", – подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.