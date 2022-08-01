На востоке Украины обезврежены три разведгруппы оккупантов, отбиты атаки на двух направлениях – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении враг [...] силами разведывательной группы пытался раскрыть огневые позиции наших войск, успеха не имел, отошел. На славянском направлении [...] недалеко от Мазановки силы обороны обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника", – говорится в сообщении.

Еще одна разведгруппа оккупантов была выявлена на бахмутском направлении, отметили украинские военные.

"В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы скрылись. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел", – рассказали в ВСУ.

По данным их Генштаба, враг безуспешно атакует в направлении Авдеевки и Песок, боевые действия продолжаются.

"Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг с целью выявления наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины", – объяснили в ВСУ.

На разных направлениях оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру из артиллерии и с применением авиации.

"На краматорском направлении в связи со значительными потерями живой силы, военной техники и низким уровнем морально-психологического состояния личного состава противник активных наступательных действий не вел", – подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)