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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе оккупанты безуспешно атаковали на ряде направлений, в двух местах частично преуспели – Генштаб ВСУ

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ВСУ отбили ряд атак на Донбассе
ВСУ отбили ряд атак на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты провели ряд наступательных действий в Харьковской области и на Донбассе. Об этом проинформировал 2 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение в направлении Терновая – Байрак [Харьковской области]. На славянском направлении [...] отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Долгенького и Долины [Донецкой области], группы отошли", – говорится в сообщении.

Также на Донбассе противник, по данным Генштаба ВСУ, попытался наступать в направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка, "получил решительный отпор наших воинов и отошел".

"Все попытки продвижения противника в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиновое – Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отбиты, оккупанты с потерями отошли назад. [...] Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что частичного успеха некоторые подразделения российских захватчиков добились на направлениях Возрождение – Кодема и Донецк – Пески.

На разных направлениях фронта оккупанты ведут стрельбу из артиллерии и авиации, используют беспилотники.

"На донецком направлении [...] систематическим применением средств огневого поражения противник пытается сковать действия наших войск и не допустить их переброску на угрожающие направления. На южнобугском направлении враг сосредоточивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений сил обороны", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zVHUx7FoYm838WG5EnKMa2jFkZER2RjxCBkuiQeaGUJbLpVfqcVQWm53tcdxWoQvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецк, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, Авдеевка, артиллерия, беспилотники, Пески, Кодема, Зайцево, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Покровск, войска, Долина, потери России, российские оккупанты
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