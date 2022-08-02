На Донбассе оккупанты безуспешно атаковали на ряде направлений, в двух местах частично преуспели – Генштаб ВСУ

"Оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение в направлении Терновая – Байрак [Харьковской области]. На славянском направлении [...] отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Долгенького и Долины [Донецкой области], группы отошли", – говорится в сообщении.

Также на Донбассе противник, по данным Генштаба ВСУ, попытался наступать в направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка, "получил решительный отпор наших воинов и отошел".

"Все попытки продвижения противника в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиновое – Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отбиты, оккупанты с потерями отошли назад. [...] Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что частичного успеха некоторые подразделения российских захватчиков добились на направлениях Возрождение – Кодема и Донецк – Пески.

На разных направлениях фронта оккупанты ведут стрельбу из артиллерии и авиации, используют беспилотники.

"На донецком направлении [...] систематическим применением средств огневого поражения противник пытается сковать действия наших войск и не допустить их переброску на угрожающие направления. На южнобугском направлении враг сосредоточивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений сил обороны", – объяснили в ВСУ.

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