На Донбассе оккупанты безуспешно атаковали на ряде направлений, в двух местах частично преуспели – Генштаб ВСУ

"Оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение в направлении Терновая – Байрак [Харьковской области]. На славянском направлении [...] отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Долгенького и Долины [Донецкой области], группы отошли", – говорится в сообщении.
Также на Донбассе противник, по данным Генштаба ВСУ, попытался наступать в направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка, "получил решительный отпор наших воинов и отошел".
"Все попытки продвижения противника в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиновое – Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отбиты, оккупанты с потерями отошли назад. [...] Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли", – объяснили в ВСУ.
Украинские военные рассказали, что частичного успеха некоторые подразделения российских захватчиков добились на направлениях Возрождение – Кодема и Донецк – Пески.
На разных направлениях фронта оккупанты ведут стрельбу из артиллерии и авиации, используют беспилотники.
"На донецком направлении [...] систематическим применением средств огневого поражения противник пытается сковать действия наших войск и не допустить их переброску на угрожающие направления. На южнобугском направлении враг сосредоточивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений сил обороны", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.