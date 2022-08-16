Советник мэра Мариуполя Андрющенко: ХХІ век, ну, кто будет бомбить Мариуполь? До 24 февраля все так думали

"Не знаю никого, кто моджет сказать, что он это ожидал. За пару недель этой фазы войны мы с кумом сидели у меня дома и обсуждали, что будет и как можно взять Мариуполь. Ну, как можно взять? Взять в кольцо. Есть, что есть, вода, будем отбиваться", – поделился собеседник.

Большинство мариуполцев считали, что если и будет агрессия, то это пройдет, как в 2014 году.

"Взять Мариуполь можно только, если его полностью уничтожить, как Дрезден, Роттердам. Все сходились на том, что ХХІ век. Какой Дрезден, ковровая бомбардировка и так далее? В принципе все так думали. И те, кто оставались в городе. Наверное, одна из первопричин, что люди остались, даже те, кого пытались уговорить выехать и официально, и неофициально, в том, что все думали будет, как в 2014 году, – постреляют по окраинам, будут входить в город, будем биться, готовить коктейли Молотова, бороться", – рассказал Андрющенко.

Он отметил, что все иллюзии уже разрушены.

"Теперь мы ожидаем все. Теперь на вопрос "может ли [президент РФ Владимир] Путин ударить тактическим ядерным оружием", любой мариуполец скажет "безусловно да". Мы теперь готовы ко всему. К любому развитию событий. Иллюзий не осталось никаких", – подчеркнул Андрющенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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