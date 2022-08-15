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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Типичная тактика". Россияне начали строить фортификационные сооружения во временно оккупированном Мариуполе – советник мэра

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Минобороны РФ начало активное обустройство фортификационных сооружений в 300 400 метрах от забора "нового микрорайона" в Мариуполе, отметил Андрющенко
Минобороны РФ начало активное обустройство фортификационных сооружений в 300–400 метрах от забора "нового микрорайона" в Мариуполе, отметил Андрющенко
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты начали строительство фортификационных сооружений во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.

Об этом 15 августа в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вместе с жилым кварталом минобороны РФ в направлении Мангуша начало активное обустройство фортификационных сооружений... в 300–400 метрах от забора "нового микрорайона"... Живой щит – типичная тактика оккупантов", – написал он.

Андрющенко отметил, что никакого подвала или бомбоубежища в пешем доступе нет.

"Однако разбитый Мариуполь – в окне с одной стороны, защитные сооружения российской армии – через посадку с другой. Спорное соседство", – резюмировал советник мэра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

В Мариуполе остается 120–130 тыс. человек (около 70 тыс. – пенсионеры), сообщил 2 августа Андрющенко. По его словам, ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, захват, Мариуполь, бомбоубежище, строительство, советник, фортификационные сооружения, война России против Украины, минобороны РФ, Мангуш, мэр, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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