"Типичная тактика". Россияне начали строить фортификационные сооружения во временно оккупированном Мариуполе – советник мэра

Об этом 15 августа в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вместе с жилым кварталом минобороны РФ в направлении Мангуша начало активное обустройство фортификационных сооружений... в 300–400 метрах от забора "нового микрорайона"... Живой щит – типичная тактика оккупантов", – написал он.

Андрющенко отметил, что никакого подвала или бомбоубежища в пешем доступе нет.

"Однако разбитый Мариуполь – в окне с одной стороны, защитные сооружения российской армии – через посадку с другой. Спорное соседство", – резюмировал советник мэра.

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Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

В Мариуполе остается 120–130 тыс. человек (около 70 тыс. – пенсионеры), сообщил 2 августа Андрющенко. По его словам, ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.