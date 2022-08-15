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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе зафиксировали первый факт "обратной депортации" горожан из России – советник мэра

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Оккупанты перевозят мариупольцев из РФ обратно в оккупированный город, несмотря на то, что их жилье разрушено
Оккупанты перевозят мариупольцев из РФ обратно в оккупированный город, несмотря на то, что их жилье разрушено
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Россия решила выслать обратно во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области часть жителей города, которых ранее принудительно вывезли в РФ. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 15 августа в Telegram.

"Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой. В субботу 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону, где их встретят органы "ДНР" и отвезут домой", – рассказал он.

Андрющенко подчеркнул, что большинство этих людей не имеют уцелевшего жилья в городе и вынуждены будут жить на улице или в квартирах других мариупольцев, уехавших в эвакуацию.

"Великолепный реальный пример "заботы" России и ее способности. Современная Россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично ни звучала правда", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Контекст:

21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, беженцы, Мариуполь, депортация, эвакуация, переселенцы, Псков, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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