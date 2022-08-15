В Мариуполе зафиксировали первый факт "обратной депортации" горожан из России – советник мэра

Оккупанты перевозят мариупольцев из РФ обратно в оккупированный город, несмотря на то, что их жилье разрушено Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

"Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой. В субботу 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону, где их встретят органы "ДНР" и отвезут домой", – рассказал он.

Андрющенко подчеркнул, что большинство этих людей не имеют уцелевшего жилья в городе и вынуждены будут жить на улице или в квартирах других мариупольцев, уехавших в эвакуацию.

"Великолепный реальный пример "заботы" России и ее способности. Современная Россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично ни звучала правда", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.