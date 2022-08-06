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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если бы HIMARS прибыли раньше, трагедии в Мариуполе могло бы не быть". Посол Польши заявил, что не сомневается в победе Украины в войне против РФ

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Если бы в ВСУ были пусковые установки, то они бы не позволили оккупантам войти в Мариуполь, считает Цихоцкий
Если бы в ВСУ были пусковые установки, то они бы не позволили оккупантам войти в Мариуполь, считает Цихоцкий
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украина победит в войне, которую 24 февраля начала Россия, – это вопрос времени, масштабов разрушений и жертв.

Убеждение в этом в интервью Polska Times, опубликованном 5 августа, высказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Журналист спросил дипломата, верит ли он в победу Украины в войне.

Цихоцкий ответил утвердительно, добавив, что не сомневается в этом – "если не произойдет какой-то непонятный поворот, который заставит Запад перестать поддерживать Украину в военном и экономическом отношении и наказывать Россию санкциями".

По словам посла, Украина "будет защищаться", а ее победа – это "только вопрос времени, но и масштабов жертв и разрушений".

Цихоцкий выразил мнение, что, "если бы [американские РСЗО] HIMARS прибыли в Украину раньше, трагедии в Мариуполе могло бы и не быть".

Он отметил, что украинские военные "просто стояли в 100 км от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены наблюдать за трагедией своих товарищей". Если бы в ВСУ были пусковые установки, то они бы не позволили оккупантам войти в Мариуполь, добавил посол.

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные, был завод "Азовсталь". Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

В середине мая защитники вышли с территории завода. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку Донецкой области, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщали, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что предоставят Украине еще четыре системы. Таким образом, их суммарное количество достигло 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

1 августа Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн. По данным Пентагона, в него войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, при этом количество и дальность ракет в минобороны США не назвали.

Теги: Россия, Украина, Польша, санкции, Мариуполь, военная помощь, Азовсталь, РСЗО, жертвы, ВСУ, война России против Украины, трагедия, разрушения, интервью, Бартош Цихоцкий, посол, российские военные, HIMARS
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