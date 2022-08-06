"Если бы HIMARS прибыли раньше, трагедии в Мариуполе могло бы не быть". Посол Польши заявил, что не сомневается в победе Украины в войне против РФ

Если бы в ВСУ были пусковые установки, то они бы не позволили оккупантам войти в Мариуполь, считает Цихоцкий Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Убеждение в этом в интервью Polska Times, опубликованном 5 августа, высказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Журналист спросил дипломата, верит ли он в победу Украины в войне.

Цихоцкий ответил утвердительно, добавив, что не сомневается в этом – "если не произойдет какой-то непонятный поворот, который заставит Запад перестать поддерживать Украину в военном и экономическом отношении и наказывать Россию санкциями".

По словам посла, Украина "будет защищаться", а ее победа – это "только вопрос времени, но и масштабов жертв и разрушений".

Цихоцкий выразил мнение, что, "если бы [американские РСЗО] HIMARS прибыли в Украину раньше, трагедии в Мариуполе могло бы и не быть".

Он отметил, что украинские военные "просто стояли в 100 км от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены наблюдать за трагедией своих товарищей". Если бы в ВСУ были пусковые установки, то они бы не позволили оккупантам войти в Мариуполь, добавил посол.

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные, был завод "Азовсталь". Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

В середине мая защитники вышли с территории завода. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку Донецкой области, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщали, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".

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