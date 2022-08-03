"Где-то было очень больно". ВСУ показали массированный удар по оккупантам из HIMARS. Видео

"Пошла работа по супостату", – комментирует за кадром автор видео.

В Страткоме не уточнили, на каком участке фронта это происходило, однако написали, что "где-то было очень больно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли сообщил, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS. 1 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии еще четырех систем. Всего, по словам Милли, США и союзники обязались предоставить Украине более 20 HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля Резников сообщил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

Россия регулярно заявляет, что поразила РСЗО HIMARS в Украине, но еще не предоставила доказательств. Командующий войсками оперативного командования "Юг" ВСУ Андрей Ковальчук отметил в интервью, опубликованном 1 августа, что украинские военные не потеряли ни одной РСЗО HIMARS.