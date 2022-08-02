"Даже американцы удивлены. Каждая ракета попадает в цель". В командовании "Юг" заявили, что ВСУ не потеряли ни одной РСЗО HIMARS

Каждая ракета, выпущенная ВСУ из РСЗО HIMARS, попадает в цель, отметил Ковальчук Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в интервью Tablet Magazine, опубликованном 1 августа, сообщил командующий войсками оперативного командования "Юг" ВСУ Андрей Ковальчук.

По его мнению, это демонстрирует, насколько хорошо и быстро ВСУ научились использовать РСЗО, – "даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно мы использовали системы".

Ковальчук отметил, что "каждая ракета попадает в цель", уничтожая мост или склад боеприпасов российских оккупантов. По его словам, западные партнеры Украины увидели "огромную экономическую эффективность" того, как ВСУ используют ракеты.

Каждая выпущенная из РСЗО HIMARS ракета "уничтожает во много раз больше своей стоимости в российской технике или боеприпасах", подчеркнул Ковальчук.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством ВС России заявил 2 августа об уничтожении в Украине шести пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS. Выступление Шойгу опубликовано в Telegram минобороны РФ.

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