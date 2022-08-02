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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Даже американцы удивлены. Каждая ракета попадает в цель". В командовании "Юг" заявили, что ВСУ не потеряли ни одной РСЗО HIMARS

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Каждая ракета, выпущенная ВСУ из РСЗО HIMARS, попадает в цель, отметил Ковальчук
Каждая ракета, выпущенная ВСУ из РСЗО HIMARS, попадает в цель, отметил Ковальчук
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в войне, которую 24 февраля начала РФ, не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, полученной от западных партнеров.

Об этом в интервью Tablet Magazine, опубликованном 1 августа, сообщил командующий войсками оперативного командования "Юг" ВСУ Андрей Ковальчук.

По его мнению, это демонстрирует, насколько хорошо и быстро ВСУ научились использовать РСЗО, – "даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно мы использовали системы".

Ковальчук отметил, что "каждая ракета попадает в цель", уничтожая мост или склад боеприпасов российских оккупантов. По его словам, западные партнеры Украины увидели "огромную экономическую эффективность" того, как ВСУ используют ракеты.

Каждая выпущенная из РСЗО HIMARS ракета "уничтожает во много раз больше своей стоимости в российской технике или боеприпасах", подчеркнул Ковальчук.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством ВС России заявил 2 августа об уничтожении в Украине шести пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS. Выступление Шойгу опубликовано в Telegram минобороны РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на этой неделе предоставят Украине еще четыре системы. Таким образом, их суммарное количество достигло 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

1 августа Резников сообщил, что в Украину доставили еще четыре РСЗО HIMARS.

В тот же день Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн. По данным Пентагона, в него войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, при этом количество и дальность ракет в минобороны США не назвали.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, военная помощь, РСЗО, мост, ВСУ, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, Андрей Ковальчук, HIMARS
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