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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания помогает Украине выслеживать российских агентов, охотящихся на военную помощь от стран Запада – ГУР Минобороны

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После получения от западных партнеров современных РСЗО, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории
После получения от западных партнеров современных РСЗО, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Великобритания помогает Украине охотиться на российских шпионов, "целью номер один" для которых является обнаружение и уничтожение военной помощи, поступающей в страну от западных партнеров.

Об этом в комментарии The Telegraph, опубликованном 1 августа, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, выслеживание российских агентов было бы "невозможным" без помощи Великобритании и других партнеров. Так, США и Соединенное Королевство в плане военной разведки предоставили Украине "почти все: от информации до оборудования", подчеркнул Скибицкий.

В частности, помощь Великобритании представляла собой "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени", добавил представитель ГУР.

Как отмечает The Telegraph, значительная часть военной помощи, поступающей в Украину, доставляется в Жешув (Польша). Предполагается, что российские шпионы действуют вблизи аэродрома, после чего передают информацию о новых поставках вооружения агентам в Украине. Они, в свою очередь, следят за перемещением оружия, чтобы найти места его складирования. После чего эти места становятся целью для российских крылатых ракет.

В ГУР не знают, сколько российских агентов задействованы в охоте на западное оружие, рассказал Скибицкий, но они используют все виды разведки – воздушную, космическую, а также коллаборантов в Украине.

В украинской разведке есть целый механизм, предназначенный для захвата и обезвреживания российских агентов, добавил Скибицкий.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 июля приказал российским военным уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности. Он указал, что поражение артиллерийских систем украинской армии является приоритетной задачей.

2 августа Шойгу заявил об уничтожении в Украине шести пусковых установок и более 200 ракет к реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS. В то же время, по словам командующего войсками оперативного командования "Юг" ВСУ Андрея Ковальчука, украинские военные не потеряли ни одной РСЗО HIMARS, полученной от западных партнеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на этой неделе предоставят Украине еще четыре системы. Таким образом, их суммарное количество достигло 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

1 августа Резников сообщил, что в Украину доставили еще четыре РСЗО HIMARS.

В тот же день Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн. По данным Пентагона, в него войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, при этом количество и дальность ракет в минобороны США не назвали.

Теги: Россия, Украина, Польша, оружие, Великобритания, шпионаж, вооружение, разведка, аэродром, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты, HIMARS
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