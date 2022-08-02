Великобритания помогает Украине выслеживать российских агентов, охотящихся на военную помощь от стран Запада – ГУР Минобороны

Об этом в комментарии The Telegraph, опубликованном 1 августа, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, выслеживание российских агентов было бы "невозможным" без помощи Великобритании и других партнеров. Так, США и Соединенное Королевство в плане военной разведки предоставили Украине "почти все: от информации до оборудования", подчеркнул Скибицкий.

В частности, помощь Великобритании представляла собой "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени", добавил представитель ГУР.

Как отмечает The Telegraph, значительная часть военной помощи, поступающей в Украину, доставляется в Жешув (Польша). Предполагается, что российские шпионы действуют вблизи аэродрома, после чего передают информацию о новых поставках вооружения агентам в Украине. Они, в свою очередь, следят за перемещением оружия, чтобы найти места его складирования. После чего эти места становятся целью для российских крылатых ракет.

В ГУР не знают, сколько российских агентов задействованы в охоте на западное оружие, рассказал Скибицкий, но они используют все виды разведки – воздушную, космическую, а также коллаборантов в Украине.

В украинской разведке есть целый механизм, предназначенный для захвата и обезвреживания российских агентов, добавил Скибицкий.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 июля приказал российским военным уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности. Он указал, что поражение артиллерийских систем украинской армии является приоритетной задачей.

2 августа Шойгу заявил об уничтожении в Украине шести пусковых установок и более 200 ракет к реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS. В то же время, по словам командующего войсками оперативного командования "Юг" ВСУ Андрея Ковальчука, украинские военные не потеряли ни одной РСЗО HIMARS, полученной от западных партнеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)