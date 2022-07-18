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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу приказал российским военным уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности

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Украина получила от США и союзников девять высокоточных систем HIMARS и аналогичных установок
Украина получила от США и союзников девять высокоточных систем HIMARS и аналогичных установок
Фото: ЕРА

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал российским военным уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности. Об этом 18 июля в Telegram сообщила пресс-служба минобороны РФ.

В ходе инспекции российской группировки "Восток", которая участвует в войне против Украины, Шойгу сказал, что поражение артиллерийских систем украинской армии является приоритетной задачей.

Российский министр утверждает, что из этого вооружения украинская армия якобы обстреливает жилые кварталы населенных пунктов на Донбассе и "осуществляет намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина получила от США и союзников девять высокоточных систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам. По данным Минобороны, за последние недели HIMARS уничтожили более 30 российских военных объектов на передовой. 

Министр обороны Украины убежден, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

Теги: Россия, Украина, Сергей Шойгу, ВСУ, война России против Украины, минобороны РФ, российские военные, HIMARS
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