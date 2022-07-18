Шойгу приказал российским военным уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности

Украина получила от США и союзников девять высокоточных систем HIMARS и аналогичных установок Фото: ЕРА

В ходе инспекции российской группировки "Восток", которая участвует в войне против Украины, Шойгу сказал, что поражение артиллерийских систем украинской армии является приоритетной задачей.

Российский министр утверждает, что из этого вооружения украинская армия якобы обстреливает жилые кварталы населенных пунктов на Донбассе и "осуществляет намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми".

Война России против Украины. Главное (обновляется)