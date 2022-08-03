В Пентагоне назвали "очередной ложью" заявление Шойгу об "уничтожении" в Украине РСЗО HIMARS

Шойгу заявил 2 августа об "уничтожении" в ходе войны в Украине шести пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS Фото: EPA

Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя Пентагона Тодд Брессейл, его 2 августа процитировало Reuters.

Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством ВС России заявил 2 августа об "уничтожении" в ходе войны в Украине шести пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS. В то же время командующий войсками оперативного командования "Юг" ВСУ Андрей Ковальчук отметил в интервью, опубликованном 1 августа, что украинские военные не потеряли ни одной РСЗО HIMARS.

Брессейл сказал, что Пентагону известно о заявлениях российского министра Шойгу и они "явно являются очередной ложью".

По словам Брессейла, в действительности украинцы "с поразительной точностью и эффективностью используют каждую из высокоточных ракетных систем, которые США, их союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого и преступного вторжения РФ".

Россия регулярно заявляет, что поразила РСЗО HIMARS в Украине, но еще не представила доказательств.

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