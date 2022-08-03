В Пентагоне назвали "очередной ложью" заявление Шойгу об "уничтожении" в Украине РСЗО HIMARS

Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя Пентагона Тодд Брессейл, его 2 августа процитировало Reuters.
Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством ВС России заявил 2 августа об "уничтожении" в ходе войны в Украине шести пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS. В то же время командующий войсками оперативного командования "Юг" ВСУ Андрей Ковальчук отметил в интервью, опубликованном 1 августа, что украинские военные не потеряли ни одной РСЗО HIMARS.
Брессейл сказал, что Пентагону известно о заявлениях российского министра Шойгу и они "явно являются очередной ложью".
По словам Брессейла, в действительности украинцы "с поразительной точностью и эффективностью используют каждую из высокоточных ракетных систем, которые США, их союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого и преступного вторжения РФ".
Россия регулярно заявляет, что поразила РСЗО HIMARS в Украине, но еще не представила доказательств.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на этой неделе предоставят Украине еще четыре системы. Таким образом, их суммарное количество достигло 16.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.
1 августа Резников сообщил, что в Украину доставили еще четыре РСЗО HIMARS.
В тот же день Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн. По данным Пентагона, в него войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, при этом количество и дальность ракет в минобороны США не назвали.