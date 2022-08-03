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В Пентагоне назвали "очередной ложью" заявление Шойгу об "уничтожении" в Украине РСЗО HIMARS

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Шойгу заявил 2 августа об "уничтожении" в ходе войны в Украине шести пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS
Шойгу заявил 2 августа об "уничтожении" в ходе войны в Украине шести пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS
Фото: EPA

В Пентагоне опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу об "уничтожении" Россией шести реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, полученных Украиной от западных партнеров.

Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя Пентагона Тодд Брессейл, его 2 августа процитировало Reuters.

Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством ВС России заявил 2 августа об "уничтожении" в ходе войны в Украине шести пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS. В то же время командующий войсками оперативного командования "Юг" ВСУ Андрей Ковальчук отметил в интервью, опубликованном 1 августа, что украинские военные не потеряли ни одной РСЗО HIMARS.

Брессейл сказал, что Пентагону известно о заявлениях российского министра Шойгу и они "явно являются очередной ложью".

По словам Брессейла, в действительности украинцы "с поразительной точностью и эффективностью используют каждую из высокоточных ракетных систем, которые США, их союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого и преступного вторжения РФ".

Россия регулярно заявляет, что поразила РСЗО HIMARS в Украине, но еще не представила доказательств.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на этой неделе предоставят Украине еще четыре системы. Таким образом, их суммарное количество достигло 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

1 августа Резников сообщил, что в Украину доставили еще четыре РСЗО HIMARS.

В тот же день Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн. По данным Пентагона, в него войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, при этом количество и дальность ракет в минобороны США не назвали.

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, Сергей Шойгу, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, минобороны РФ, фейк, российские военные, российские оккупанты, HIMARS
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