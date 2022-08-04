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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за неделю с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз – Генштаб

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Благодаря полученным от стран-партнеров РСЗО HIMARS и MLRS ВСУ поражено более 10 пунктов управления оккупантов разного уровня, отметили в Генштабе
Благодаря полученным от стран-партнеров РСЗО HIMARS и MLRS ВСУ поражено более 10 пунктов управления оккупантов разного уровня, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожение пунктов управления и складов боеприпасов российских оккупантов с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и HIMARS.

О последних успехах украинских военных 4 августа рассказал на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouTube, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Нашими войсками в течение недели (подразделениями ракетных войск и артиллерии) благодаря полученным от стран-партнеров РСЗО HIMARS и MLRS поражено более 10 пунктов управления [оккупантов] разного уровня, в том числе три пункта управления уровня "Дивизия". Около 15 складов и логистических баз – как боеприпасов, так и горюче-смазочных материалов", – сообщил Громов.

Кроме того, по его словам, ВСУ также уничтожили три станции радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы агрессора, в том числе современную радиолокационную станцию "Подлет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

1 августа Резников сообщил, что в Украину доставили еще четыре РСЗО HIMARS.

В тот же день президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн. По данным Пентагона, в него войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, при этом количество и дальность ракет в минобороны США не назвали.

Теги: Россия, Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, брифинг, потери России, HIMARS, Алексей Громов, MLRS
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