ВСУ за неделю с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз – Генштаб

Благодаря полученным от стран-партнеров РСЗО HIMARS и MLRS ВСУ поражено более 10 пунктов управления оккупантов разного уровня, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

О последних успехах украинских военных 4 августа рассказал на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouTube, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Нашими войсками в течение недели (подразделениями ракетных войск и артиллерии) благодаря полученным от стран-партнеров РСЗО HIMARS и MLRS поражено более 10 пунктов управления [оккупантов] разного уровня, в том числе три пункта управления уровня "Дивизия". Около 15 складов и логистических баз – как боеприпасов, так и горюче-смазочных материалов", – сообщил Громов.

Кроме того, по его словам, ВСУ также уничтожили три станции радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы агрессора, в том числе современную радиолокационную станцию "Подлет".

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