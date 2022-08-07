Оккупанты уничтожают автобусы в Мариуполе, чтобы не дать жителям эвакуироваться – горсовет

Об этом 7 августа сообщается в Telegram Мариупольского горсовета.
"Мариуполь. Так выглядит коммунальный транспорт с приходом оккупантов. Это лицо "русского мира" в полной красоте. Целенаправленное уничтожение автобусов, чтобы "освободить" людей от возможности эвакуироваться из города", – говорится в сообщении.
В Мариуполе остается 120–130 тыс. человек (около 70 тыс. – пенсионеры), сообщил 2 августа советник Бойченко Петр Андрющенко. По его словам, ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.
В больницах Мариуполя умирают пациенты из-за нехватки лекарств, отметил 5 августа Андрющенко.