Оккупанты уничтожают автобусы в Мариуполе, чтобы не дать жителям эвакуироваться – горсовет

Оккупанты, уничтожая коммунальный транспорт, решили "освободить" людей от возможности эвакуироваться из Мариуполя, отметили в горсовете Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Об этом 7 августа сообщается в Telegram Мариупольского горсовета.

"Мариуполь. Так выглядит коммунальный транспорт с приходом оккупантов. Это лицо "русского мира" в полной красоте. Целенаправленное уничтожение автобусов, чтобы "освободить" людей от возможности эвакуироваться из города", – говорится в сообщении.

В Мариуполе остается 120–130 тыс. человек (около 70 тыс. – пенсионеры), сообщил 2 августа советник Бойченко Петр Андрющенко. По его словам, ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек.

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