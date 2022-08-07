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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты уничтожают автобусы в Мариуполе, чтобы не дать жителям эвакуироваться – горсовет

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Оккупанты, уничтожая коммунальный транспорт, решили "освободить" людей от возможности эвакуироваться из Мариуполя, отметили в горсовете
Оккупанты, уничтожая коммунальный транспорт, решили "освободить" людей от возможности эвакуироваться из Мариуполя, отметили в горсовете
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают коммунальный транспорт во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Об этом 7 августа сообщается в Telegram Мариупольского горсовета.

"Мариуполь. Так выглядит коммунальный транспорт с приходом оккупантов. Это лицо "русского мира" в полной красоте. Целенаправленное уничтожение автобусов, чтобы "освободить" людей от возможности эвакуироваться из города", – говорится в сообщении.

В Мариуполе остается 120–130 тыс. человек (около 70 тыс. – пенсионеры), сообщил 2 августа советник Бойченко Петр Андрющенко. По его словам, ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

В больницах Мариуполя умирают пациенты из-за нехватки лекарств, отметил 5 августа Андрющенко.

Теги: Россия, транспорт, Украина, Донецкая область, захват, Мариуполь, горсовет, эвакуация, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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