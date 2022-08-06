Оккупанты хотят провести самосуд над украинскими защитниками в захваченном Мариуполе – горсовет

Об этом 6 августа сообщил пресс-центр Мариупольского горсовета в Facebook.

"На сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины", – говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами, добавили в горсовете Мариуполя.

"Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру, – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. – Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и Красному Кресту вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военнопленными. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Оленовки".

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)