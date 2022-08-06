Оккупанты хотят провести самосуд над украинскими защитниками в захваченном Мариуполе – горсовет

Об этом 6 августа сообщил пресс-центр Мариупольского горсовета в Facebook.
"На сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины", – говорится в сообщении.
Оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами, добавили в горсовете Мариуполя.
"Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру, – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. – Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и Красному Кресту вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военнопленными. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Оленовки".
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные, был завод "Азовсталь". Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
В середине мая защитники вышли с территории завода. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Катерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.
Большинство пленных защитников Мариуполя находятся на территории лагеря для военнопленных в Оленовке, говорил 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
LB.ua, ссылаясь на источники, сообщило 4 августа, что российские оккупанты умышленно устроили 29 июля теракт в Оленовке Донецкой области (погибло более 50 человек) для недопущения обмена военнопленными.