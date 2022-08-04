Оккупанты заранее вырыли могилы возле бывшей колонии в Оленовке, где взорвали пленных украинских военных – СМИ

По данным собеседников издания, в новый цех колонии специально перевели наиболее опытных военных, которых потом взорвали. Также есть записи перехватов, подтверждающие спланированность теракта ЧВК "Вагнер", произошедшего по согласованию с высшим руководством РФ.
Источники говорят, что 30–31 июля готовилась передача гуманитарных грузов (медикаментов, одежды) для украинских военнопленных в Оленовке. На 1 августа был согласован визит правозащитников и Федеральной службы исполнения наказаний по аудиту использования российских бюджетных средств на содержание пленных. Также на эти даты в очередной раз планировался обмен военнопленными.
"Однако оккупанты перевели наших военных из мест пребывания в неустроенные не просто бараки, а цеха, где раньше никогда не содержались люди. Более того, в них перевели не всех военных, а выборочно – самых опытных, что подтверждает наша разведка. Именно там потом умышленно был устроен теракт с подрывом. В том числе чтобы скрыть факты пыток военнопленных. На полученных спутниковых снимках есть четкая фиксация заранее подготовленных массовых могил – еще до теракта", – рассказал один из собеседников издания.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.
РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ с применением поставленных Соединенными Штатами реактивных систем HIMARS. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".
Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие. По информации ГУР Минобороны, военнопленных пытали в Оленовке и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток. Барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, рассказали в ГУР.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 3 августа на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил о запуске миссии ООН по поиску фактов о взрыве в оккупированной Оленовке в здании, где удерживали украинских военнопленных.