Оккупанты заранее вырыли могилы возле бывшей колонии в Оленовке, где взорвали пленных украинских военных – СМИ

По данным собеседников издания, в новый цех колонии специально перевели наиболее опытных военных, которых потом взорвали. Также есть записи перехватов, подтверждающие спланированность теракта ЧВК "Вагнер", произошедшего по согласованию с высшим руководством РФ.

Источники говорят, что 30–31 июля готовилась передача гуманитарных грузов (медикаментов, одежды) для украинских военнопленных в Оленовке. На 1 августа был согласован визит правозащитников и Федеральной службы исполнения наказаний по аудиту использования российских бюджетных средств на содержание пленных. Также на эти даты в очередной раз планировался обмен военнопленными.

"Однако оккупанты перевели наших военных из мест пребывания в неустроенные не просто бараки, а цеха, где раньше никогда не содержались люди. Более того, в них перевели не всех военных, а выборочно – самых опытных, что подтверждает наша разведка. Именно там потом умышленно был устроен теракт с подрывом. В том числе чтобы скрыть факты пыток военнопленных. На полученных спутниковых снимках есть четкая фиксация заранее подготовленных массовых могил – еще до теракта", – рассказал один из собеседников издания.