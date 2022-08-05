Российские оккупанты устроили концерт на "Азовстали" в Мариуполе – советник мэра

"МраZота устроила концерт на "Азовстали". Хотя рок-концертом нытье одинокого гитариста назвать сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов для оккупантов. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей", – заявил он.

Как написал Андрющенко, "для окончательной картины" осталось дождаться представления в разрушенном драматическом театре – и "круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым".

В Мариупольськом городском совете концерт назвали "шабашем на крови". Там отметили, что "Азовсталь" навсегда останется "местом украинского сопротивления".