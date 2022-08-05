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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты устроили концерт на "Азовстали" в Мариуполе – советник мэра

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В Мариуполе провели рок-концерт с одним гитаристом
В Мариуполе провели рок-концерт с одним гитаристом
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты устроили концерт на "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области. Выступление оказалось "нытьем одинокого гитариста", написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 5 августа.

"МраZота устроила концерт на "Азовстали". Хотя рок-концертом нытье одинокого гитариста назвать сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов для оккупантов. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей", – заявил он.

Как написал Андрющенко, "для окончательной картины" осталось дождаться представления в разрушенном драматическом театре – и "круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым".

В Мариупольськом городском совете концерт назвали "шабашем на крови". Там отметили, что "Азовсталь" навсегда останется "местом украинского сопротивления".

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибли от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. 17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.

Теги: Украина, Мариуполь, Азовсталь, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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