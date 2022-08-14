Предательство, передвижные крематории, холера, приезд Ахметова, азовцы. Интервью Бацман с советником мэра Мариуполя Андрющенко. Трансляция

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Во время интервью Андрющенко говорил о том, как стал "голосом" Мариуполя, как встретил полномасштабное вторжение, как Мариуполь держал оборону 86 дней, почему украинским войскам пришлось отступить, о героизме горожан и военных, о том, что защитники "Азовстали" – это "самое боеспособное подразделение в мире" и именно благодаря им удавалось так долго поддерживать сопротивление, о суде над азовцами, о будущей победе Украины и восстановлении города.

Андрющенко также сообщил, сколько людей погибло во время осады Мариуполя, сколько еще остается в оккупации, как устроена их жизнь, чем они занимаются, есть ли работа, в каком состоянии жилой фонд и инфраструктура, будут ли россияне набирать "добровольцев" в свою армию в Мариуполе. А также рассказал о предательстве и сторонниках "русского мира" в городе и о том, как его самого пытались завербовать россияне.

Петр Андрющенко родился 18 мая 1975 года в городе Мариуполь. Окончил Донецкое училище милиции по специальности "Правоведение", затем – Академию управления персоналом по специальности "Управление персоналом и экономика труда".

Работал в органах внутренних дел Украины и Государственной фискальной службы.

Является членом партии "Сила людей".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украине на своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает обо всем, что происходит в Мариуполе.