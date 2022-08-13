"Слышал весь город". В оккупированном Мариуполе прогремел сильнейший взрыв

Об этом сообщил пресс-центр Мариупольского горсовета в Telegram.
"В 15.40 в оккупированном Мариуполе прогремел сильнейший взрыв. Его слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. Подробности – впоследствии", – говорится в сообщении.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил в Telegram, что взрыв в городе произошел "не без нас", намекнув, что к нему причастны украинские силы.
10 августа в горсовете Мариуполя рассказывали о мощном взрыве в центре города.
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Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
В Мариуполе остается 120–130 тыс. человек (около 70 тыс. – пенсионеры), сообщил 2 августа Андрющенко. По его словам, ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.