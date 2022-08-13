"Слышал весь город". В оккупированном Мариуполе прогремел сильнейший взрыв

Советник мэра Мариуполя намекнул, что к взрыву в городе причастны украинские силы Фото: EPA

Об этом сообщил пресс-центр Мариупольского горсовета в Telegram.

"В 15.40 в оккупированном Мариуполе прогремел сильнейший взрыв. Его слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. Подробности – впоследствии", – говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил в Telegram, что взрыв в городе произошел "не без нас", намекнув, что к нему причастны украинские силы.

10 августа в горсовете Мариуполя рассказывали о мощном взрыве в центре города.

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