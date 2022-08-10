В Мариуполе прогремел мощный взрыв – горсовет

"В 12.00 в Центральном районе Мариуполя, возле ЭКО-рынка, раздался мощный взрыв. Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о работе Мариупольской группы сопротивления. Ждем уточненных новостей", – говорится в сообщении.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В городе остается 120–130 тыс. человек (около 70 тыс. – пенсионеры), сообщил 2 августа советник мэра города Вадима Бойченко Петр Андрющенко. По его словам, ежедневно из Мариуполя выезжает порядка 50–100 человек.

3 июня Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

В Мариуполе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

В больницах Мариуполя умирают пациенты из-за нехватки лекарств, отметил 5 августа Андрющенко.