Оккупанты привезли в Оленовскую колонию "международных экспертов" из Никарагуа и КНДР

"Международный экспертный пул", куда входят представители ряда стран, в том числе Никарагуа и КНДР, смог воочию увидеть все разрушения и поговорить с очевидцами, в частности с пленными, которые выжили после ракетной атаки", – говорится в его сообщении.
Также он заявил, что в состав группы входили неназванные "журналисты и аналитики" из Франции, Италии, Германии, Сербии.
Кроме того, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 9 августа в Telegram сообщил, что в колонию приезжал голливудский актер Стивен Сигал, известный своими пророссийскими взглядами. Он снимает "документальный фильм" о событиях на Донбассе.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.
РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ с применением поставленных Соединенными Штатами реактивных систем HIMARS. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных признаков прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".
По информации ГУР Минобороны, в Оленовке военнопленных пытали и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток.