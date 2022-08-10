Оккупанты привезли в Оленовскую колонию "международных экспертов" из Никарагуа и КНДР

"Международный экспертный пул", куда входят представители ряда стран, в том числе Никарагуа и КНДР, смог воочию увидеть все разрушения и поговорить с очевидцами, в частности с пленными, которые выжили после ракетной атаки", – говорится в его сообщении.



Также он заявил, что в состав группы входили неназванные "журналисты и аналитики" из Франции, Италии, Германии, Сербии.

Кроме того, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 9 августа в Telegram сообщил, что в колонию приезжал голливудский актер Стивен Сигал, известный своими пророссийскими взглядами. Он снимает "документальный фильм" о событиях на Донбассе.