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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты привезли в Оленовскую колонию "международных экспертов" из Никарагуа и КНДР

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Оккупанты привезли в Оленовку "экспертов"
Оккупанты привезли в Оленовку "экспертов" 
Фото: depositphotos.com

На территорию колонии в оккупированной Оленовке, где россияне убили более 50 пленных украинских военнослужащих, оккупанты привезли команду "международных экспертов", в том числе из Никарагуа и КНДР. Об этом 9 августа написал в Telegram депутат Госдумы РФ, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Международный экспертный пул", куда входят представители ряда стран, в том числе Никарагуа и КНДР, смог воочию увидеть все разрушения и поговорить с очевидцами, в частности с пленными, которые выжили после ракетной атаки", – говорится в его сообщении.

Также он заявил, что в состав группы входили неназванные "журналисты и аналитики" из Франции, Италии, Германии, Сербии.

Кроме того, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 9 августа в Telegram сообщил, что в колонию приезжал голливудский актер Стивен Сигал, известный своими пророссийскими взглядами. Он снимает "документальный фильм" о событиях на Донбассе.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек

РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ с применением поставленных Соединенными Штатами реактивных систем HIMARS. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных признаков прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".

По информации ГУР Минобороны, в Оленовке военнопленных пытали и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Азовсталь, Оленовка, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Леонид Слуцкий, колония
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