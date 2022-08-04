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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве родственники защитников Мариуполя провели перформанс в связи с гибелью азовцев в Оленовке

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На акции присутствовало более 300 человек
На акции присутствовало более 300 человек
Скриншот: СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ / Telegrаm

4 августа родственники военных, защищавших Мариуполь Донецкой области от российских войск, провели на Софийской площади в Киеве перформанс в память об убитых оккупантами в Оленовке пленных бойцах полка Нацгвардии "Азов". Об этом сообщает Общественное.

В ходе акции его участники изобразили лежащих на двухэтажных койках военнопленных и подожгли пиротехнику, изображая пожар.

Участники акции требовали гарантий безопасности для украинских воинов от ООН и Международного комитета Красного Креста.

Одна из участников перфоманса Вероника Мишаева объяснила, что требование – "чтобы международные организации отреагировали и хоть как-то участвовали в процессах, прописанных международным правом, представителями которого они являются".

"Интерфакс-Украина" пишет, что акция собрала более 300 человек.

На акции присутствовавшие скандировали: "Слава полку "Азов", "Красный Крест, услышь нас!", "Освободите наших героев", "Россия – государство-террорист".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Оккупанты объявили о гибели 50 человек

РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ с применением поставленных США РСЗО HIMARS. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские.

Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер", чтобы скрыть следы пыток. По имеющимся данным, барак заминировали так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. 

Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 3 августа сообщил о запуске миссии ООН по поиску фактов о взрыве в оккупированной Оленовке в здании, где удерживали украинских военнопленных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, ООН, убийство, война, военные, Мариуполь, Красный Крест, пленные, Оленовка, пиротехника, война России против Украины, акция, колония
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