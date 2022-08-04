В Киеве родственники защитников Мариуполя провели перформанс в связи с гибелью азовцев в Оленовке

На акции присутствовало более 300 человек Скриншот: СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ / Telegrаm

В ходе акции его участники изобразили лежащих на двухэтажных койках военнопленных и подожгли пиротехнику, изображая пожар.

Участники акции требовали гарантий безопасности для украинских воинов от ООН и Международного комитета Красного Креста.

Одна из участников перфоманса Вероника Мишаева объяснила, что требование – "чтобы международные организации отреагировали и хоть как-то участвовали в процессах, прописанных международным правом, представителями которого они являются".

"Интерфакс-Украина" пишет, что акция собрала более 300 человек.

На акции присутствовавшие скандировали: "Слава полку "Азов", "Красный Крест, услышь нас!", "Освободите наших героев", "Россия – государство-террорист".

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