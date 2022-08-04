В Киеве родственники защитников Мариуполя провели перформанс в связи с гибелью азовцев в Оленовке

В ходе акции его участники изобразили лежащих на двухэтажных койках военнопленных и подожгли пиротехнику, изображая пожар.
Участники акции требовали гарантий безопасности для украинских воинов от ООН и Международного комитета Красного Креста.
Одна из участников перфоманса Вероника Мишаева объяснила, что требование – "чтобы международные организации отреагировали и хоть как-то участвовали в процессах, прописанных международным правом, представителями которого они являются".
"Интерфакс-Украина" пишет, что акция собрала более 300 человек.
На акции присутствовавшие скандировали: "Слава полку "Азов", "Красный Крест, услышь нас!", "Освободите наших героев", "Россия – государство-террорист".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Оккупанты объявили о гибели 50 человек.
РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ с применением поставленных США РСЗО HIMARS. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские.
Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер", чтобы скрыть следы пыток. По имеющимся данным, барак заминировали так, чтобы огонь быстро распространился по зданию.
Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 3 августа сообщил о запуске миссии ООН по поиску фактов о взрыве в оккупированной Оленовке в здании, где удерживали украинских военнопленных.