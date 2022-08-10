Для теракта в Оленовке оккупанты использовали огнеметы "Шмель" – врио командира "Азова"

"Я больше склоняюсь к тому, что просто был использован "Шмель" так называемый. Он так и работает. То есть через секунду полностью выгорает кислород, и человек сгорает за считанные секунды", – пояснил Надточий.
По его словам, он не рассматривает другие версии произошедшего.
"Я вообще не рассматриваю какие-либо другие моменты, которые Россия пыталась в первые дни публиковать и как-то навязывать мнение. Это исключено. Такого просто быть не может. Там видно, что, скорее всего, сработали "Шмелями". Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть", – подчеркнул Надточий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.
РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ с применением поставленных Соединенными Штатами реактивных систем HIMARS. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".
Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие. По информации ГУР Минобороны, военнопленных пытали в Оленовке и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток. Барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, рассказали в ГУР.
По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.