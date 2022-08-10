Для теракта в Оленовке оккупанты использовали огнеметы "Шмель" – врио командира "Азова"

"Я больше склоняюсь к тому, что просто был использован "Шмель" так называемый. Он так и работает. То есть через секунду полностью выгорает кислород, и человек сгорает за считанные секунды", – пояснил Надточий.

По его словам, он не рассматривает другие версии произошедшего.

"Я вообще не рассматриваю какие-либо другие моменты, которые Россия пыталась в первые дни публиковать и как-то навязывать мнение. Это исключено. Такого просто быть не может. Там видно, что, скорее всего, сработали "Шмелями". Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть", – подчеркнул Надточий.

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