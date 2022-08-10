"Внезапно тоже бавовна". Советник мэра Мариуполя сообщил о пожаре на нефтебазе в российском Ейске

В Ейске, который находится на берегу Азовского моря и является важным логистическим пунктом, горит нефтебаза Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Андрющенко допустил, что пожар мог быть "не внезапным".

"В российском Ейске, который почти напротив Мариуполя через Азов, в 30 км, вдруг тоже бавовна утром. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок. Напомню, что Ейск – тот самый город, откуда планируют завозить боеприпасы в мариупольский порт. В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиатерминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совсем не внезапным", – отметил он.

О пожаре на нефтебазе также сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"В российском Ейске с утра пылает нефтебаза. Бавовна всюду. Больше! Больше бавовны! Ейск находится фактически напротив Мариуполя по Азовскому морю и является важным транспортным узлом и для подвоза БК, и для перебрасывания нефтепродуктов", – написал он в Telegram.



