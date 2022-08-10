"Внезапно тоже бавовна". Советник мэра Мариуполя сообщил о пожаре на нефтебазе в российском Ейске

Андрющенко допустил, что пожар мог быть "не внезапным".
"В российском Ейске, который почти напротив Мариуполя через Азов, в 30 км, вдруг тоже бавовна утром. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок. Напомню, что Ейск – тот самый город, откуда планируют завозить боеприпасы в мариупольский порт. В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиатерминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совсем не внезапным", – отметил он.
О пожаре на нефтебазе также сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"В российском Ейске с утра пылает нефтебаза. Бавовна всюду. Больше! Больше бавовны! Ейск находится фактически напротив Мариуполя по Азовскому морю и является важным транспортным узлом и для подвоза БК, и для перебрасывания нефтепродуктов", – написал он в Telegram.
О пожаре в Ейске стало известно на следующий день после взрывов на авиабазе российских оккупационных войск под Саками в Новофедоровке. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.
Оккупанты заявили об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.