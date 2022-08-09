Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов"

В российском оборонном ведомстве утверждают, что на самом деле была "детонация нескольких авиационных боеприпасов" на аэродроме.
При этом оккупанты говорят, что причины взрыва выясняют.
По версии минобороны России, пострадавших на объекте нет и "авиационная техника не повреждена".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.