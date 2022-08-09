Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов"

В минобороны России отметили, что выясняют причины взрывов Скриншот: Труха Украина / Telegrаm

В российском оборонном ведомстве утверждают, что на самом деле была "детонация нескольких авиационных боеприпасов" на аэродроме.

При этом оккупанты говорят, что причины взрыва выясняют.

По версии минобороны России, пострадавших на объекте нет и "авиационная техника не повреждена".

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