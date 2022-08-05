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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве в ночь на 5 августа прогремели взрывы – мэр

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Оккупанты обстреливают Николаев почти ежедневно
Оккупанты обстреливают Николаев почти ежедневно
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook (иллюстративное)

В Николаеве ночью 5 августа прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в Telegram.

"В одном из районов Николаева произошли взрывы. Прошу всех не выходить из дома и держаться подальше от окон!" – написал он.

В Николаевской области воздушная тревога длилась с 0.50 до 7.06.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля Сенкевич заявил о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. 1 августа оккупанты снова массированно обстреляли город, в результате атаки пострадали три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи.

В результате обстрела утром 3 августа в Николаеве разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич
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