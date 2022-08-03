Оккупанты утром обстреляли Николаев – попали по конно-спортивной школе, разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома – ОВА

Вечером 2 августа россияне из РСЗО "Смерч" обстреляли автогаражный кооператив в Николаеве, возник пожар, отметил Ким Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

О последствиях удара оккупантов в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"В результате в одном из районов города возник пожар, в другом – разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины, дорожное полотно. Работают спасательные службы. Кроме того, известно о попадании на территорию конно-спортивной школы", – написал руководитель ОВА.

В то же время в результате вечернего обстрела города (около 21.00) 2 августа в одном из районов города произошел пожар, добавил Ким.

"Кроме этого… поражен причал, повреждены промышленное предприятие и жилые дома. Предварительно известно, что враг обстрелял автогаражный кооператив реактивными системами залпового огня "Смерч", – отметил глава Николаевской ОВА.

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