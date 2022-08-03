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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Николаев – попали по конно-спортивной школе, разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома – ОВА

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Вечером 2 августа россияне из РСЗО "Смерч" обстреляли автогаражный кооператив в Николаеве, возник пожар, отметил Ким
Вечером 2 августа россияне из РСЗО "Смерч" обстреляли автогаражный кооператив в Николаеве, возник пожар, отметил Ким
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Российские оккупационные войска около 5.00 3 августа вновь обстреляли Николаев.

О последствиях удара оккупантов в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"В результате в одном из районов города возник пожар, в другом – разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины, дорожное полотно. Работают спасательные службы. Кроме того, известно о попадании на территорию конно-спортивной школы", – написал руководитель ОВА.

В то же время в результате вечернего обстрела города (около 21.00) 2 августа в одном из районов города произошел пожар, добавил Ким.

"Кроме этого… поражен причал, повреждены промышленное предприятие и жилые дома. Предварительно известно, что враг обстрелял автогаражный кооператив реактивными системами залпового огня "Смерч", – отметил глава Николаевской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля мэр города Александр Сенкевич заявил о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. 1 августа оккупанты снова массировано обстреляли город, в результате атаки пострадало три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи.

По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Теги: Россия, Украина, пожар, Николаев, аптеки, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Николаевская ОГА, Виталий Ким, супермаркет, российские оккупанты
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