В Николаеве обязательной эвакуации не будет, ВСУ продвигаются – ОВА

На фоне начала обязательной эвакуации из подконтрольных Украине населенных пунктов Донецкой области Кима спросили, не намерены ли николаевские власти начать вывозить людей.
"Сейчас мы не планируем принудительную эвакуацию. Если говорить о принудительной эвакуации, – это первая линия фронта, но Вооруженные силы Украины все время сейчас продвигаются, поэтому об этом речь не идет", – сказал Ким.
По его словам, в области открыты три из четырех направлений с тыла и необходимости в массовом выезде нет.
В ночь на 2 августа оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ракетами типа С-300. По информации Кима, повреждено общежитие одного из университетов, в момент попадания в помещении находился охранник здания, который получил ранение. Также пострадали жилые дома, из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар в продовольственном магазине, отметил глава Николаевской ОВА.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
31 июля городской голова Александр Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.
1 августа оккупанты снова массировано обстреляли город, три человека пострадали.
По информации мэра города на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.