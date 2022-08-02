ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве обязательной эвакуации не будет, ВСУ продвигаются – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ночь на 2 августа оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ракетами типа С-300
В ночь на 2 августа оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ракетами типа С-300
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Несмотря на резкое увеличение обстрелов, в Николаевской области не планируют организовывать обязательную эвакуацию. Об этом на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouТube агентством "Укринформ", сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

На фоне начала обязательной эвакуации из подконтрольных Украине населенных пунктов Донецкой области Кима спросили, не намерены ли николаевские власти начать вывозить людей.

"Сейчас мы не планируем принудительную эвакуацию. Если говорить о принудительной эвакуации, – это первая линия фронта, но Вооруженные силы Украины все время сейчас продвигаются, поэтому об этом речь не идет", – сказал Ким.

По его словам, в области открыты три из четырех направлений с тыла и необходимости в массовом выезде нет. 

В ночь на 2 августа оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ракетами типа С-300. По информации Кима, повреждено общежитие одного из университетов, в момент попадания в помещении находился охранник здания, который получил ранение. Также пострадали жилые дома, из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар в продовольственном магазине, отметил глава Николаевской ОВА.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля городской голова Александр Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.

1 августа оккупанты снова массировано обстреляли город, три человека пострадали.

По информации мэра города на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Теги: Николаев, Донецкая область, эвакуация, Николаевская область, ВСУ, Виталий Ким
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Параметры тела из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (129515)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (108105)
3
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (91185)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (81590)
5
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (74387)
6
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (74169)
7
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек" (32540)
8
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (28212)
 
 
 
 