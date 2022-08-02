В Николаеве обязательной эвакуации не будет, ВСУ продвигаются – ОВА

В ночь на 2 августа оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ракетами типа С-300 Фото: Сєнкевич Online / Telegram

На фоне начала обязательной эвакуации из подконтрольных Украине населенных пунктов Донецкой области Кима спросили, не намерены ли николаевские власти начать вывозить людей.

"Сейчас мы не планируем принудительную эвакуацию. Если говорить о принудительной эвакуации, – это первая линия фронта, но Вооруженные силы Украины все время сейчас продвигаются, поэтому об этом речь не идет", – сказал Ким.

По его словам, в области открыты три из четырех направлений с тыла и необходимости в массовом выезде нет.

В ночь на 2 августа оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ракетами типа С-300. По информации Кима, повреждено общежитие одного из университетов, в момент попадания в помещении находился охранник здания, который получил ранение. Также пострадали жилые дома, из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар в продовольственном магазине, отметил глава Николаевской ОВА.