Эвакуация из Донецкой области. В Кропивницкий прибыл первый поезд с переселенцами

"Началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных", – написала Верещук.

По словам министра, "всех встретили и расселили, всем помогли".

Она также выразила благодарность за содействие в эвакуации граждан международным организациям и волонтерам, а также главе Кировоградской областной военной администрации Андрею Райковичу.

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Контекст:

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.

Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.

29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.