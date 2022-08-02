Минреинтеграции опубликовало алгоритм действий для эвакуации из Донецкой области

Для тех, кто намерен эвакуироваться, в Минреинтеграции озвучили алгоритм действий:

Министр по вопросам реинтеграции – вице-премьер-министр Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуироваться никого заставлять не будут, но граждане, которые отказываются от эвакуации, "принимают персональную ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей".

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Контекст:

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.

Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.

29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.