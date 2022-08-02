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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минреинтеграции опубликовало алгоритм действий для эвакуации из Донецкой области

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Правительство призывает людей эвакуироваться из Донецкой области, пока это возможно
Правительство призывает людей эвакуироваться из Донецкой области, пока это возможно
Фото: EPA

Логистика эвакуации из Донецкой области уже организована, в других регионах страны ждут переселенцев, заявили 1 августа в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для тех, кто намерен эвакуироваться, в Минреинтеграции озвучили алгоритм действий:

  1. Обратитесь на горячие линии Донецкой ОВА или воспользуйтесь соответствующими чат-ботами.
  2. На основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации.
  3. Отправка из опасной зоны поездами и автобусами.
  4. Во время поездки вам помогут оформить справку внутренне перемещенного лица.
  5. По прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Министр по вопросам реинтеграции – вице-премьер-министр Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуироваться никого заставлять не будут, но граждане, которые отказываются от эвакуации, "принимают персональную ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей".

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid07y4uV6KgdAWrb139ajVtwisUVQiYbGFgqHgKjH62SP6jrzkmTUh9pQg9QVPuoW2el

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.

Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.

29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.

Теги: Донецкая область, эвакуация, переселенцы, Ирина Верещук, реинтеграция, война России против Украины
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