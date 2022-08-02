Из оккупированной части Харьковской области эвакуировали 872 жителя – глава обладминистрации

"Сегодня провели очередную эвакуацию мирного населения с временно оккупированных территорий Харьковской области. Из-под оккупации выехало 872 человека, в том числе 203 ребенка. Сейчас все эвакуированные находятся в безопасности", – написал он.
Глава обладминистрации не уточнил, идет ли речь об эвакуированных за один день.
Синегубов отметил, что к эвакуации привлекались медики, спасатели, правоохранители, местные и областные власти.
"Отдельная благодарность волонтерам, оказывающим неоценимую помощь в вывозе мирного населения с оккупированных территорий, хотя это часто опасно и для них самих. Продолжаем держать связь с нашими оказавшимися в оккупации людьми и оказывать им всю возможную помощь", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщал он 23 июля.