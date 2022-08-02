Из оккупированной части Харьковской области эвакуировали 872 жителя – глава обладминистрации

"Сегодня провели очередную эвакуацию мирного населения с временно оккупированных территорий Харьковской области. Из-под оккупации выехало 872 человека, в том числе 203 ребенка. Сейчас все эвакуированные находятся в безопасности", – написал он.

Глава обладминистрации не уточнил, идет ли речь об эвакуированных за один день.

Синегубов отметил, что к эвакуации привлекались медики, спасатели, правоохранители, местные и областные власти.

"Отдельная благодарность волонтерам, оказывающим неоценимую помощь в вывозе мирного населения с оккупированных территорий, хотя это часто опасно и для них самих. Продолжаем держать связь с нашими оказавшимися в оккупации людьми и оказывать им всю возможную помощь", – подчеркнул он.

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