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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из оккупированной части Харьковской области эвакуировали 872 жителя – глава обладминистрации

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К эвакуации привлекались разные службы, отметил Синегубов
К эвакуации привлекались разные службы, отметил Синегубов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (архив)

С оккупированной территории Харьковской области эвакуировали почти 900 человек, почти каждый четвертый из них – ребенок. Об этом сообщил 1 августа в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня провели очередную эвакуацию мирного населения с временно оккупированных территорий Харьковской области. Из-под оккупации выехало 872 человека, в том числе 203 ребенка. Сейчас все эвакуированные находятся в безопасности", – написал он.

Глава обладминистрации не уточнил, идет ли речь об эвакуированных за один день.

Синегубов отметил, что к эвакуации привлекались медики, спасатели, правоохранители, местные и областные власти.

"Отдельная благодарность волонтерам, оказывающим неоценимую помощь в вывозе мирного населения с оккупированных территорий, хотя это часто опасно и для них самих. Продолжаем держать связь с нашими оказавшимися в оккупации людьми и оказывать им всю возможную помощь", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщал он 23 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, оккупация, Харьковская область, эвакуация, вторжение, волонтеры, спасатели, правоохранители, дети, война России против Украины, медики, население, Олег Синегубов
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