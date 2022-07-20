НАБУ и ГУР Минобороны эвакуировали украинского военного с оккупированных территорий

В ГУР сообщили, что успешно провели более 10 операций по эвакуации с временно оккупированных территорий Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

"Очередное подтверждение эффективного сотрудничества – это совместная работа детективов НАБУ совместно с сотрудниками ГУР Минобороны Украины по эвакуации украинского военнослужащего на юге страны. Украинский военный не получил повреждений, его передали командованию", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины провели более 10 удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов власти, а также материальных ценностей государственного значения.

Пресс-служба НАБУ в Facebook отметила, что часть сотрудников бюро откомандирована в ГУР МОУ для выполнения задач военной разведки.

"В рамках этого сотрудничества получено более 180 сообщений, непосредственно использованных соответствующими подразделениями Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

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