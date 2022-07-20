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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАБУ и ГУР Минобороны эвакуировали украинского военного с оккупированных территорий

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В ГУР сообщили, что успешно провели более 10 операций по эвакуации с временно оккупированных территорий
В ГУР сообщили, что успешно провели более 10 операций по эвакуации с временно оккупированных территорий
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Главного управления разведки Минобороны Украины вывели с временно оккупированной территории украинского военного. Об этом сообщил пресс-центр ГУР Минобороны в Telegram 20 июля.

"Очередное подтверждение эффективного сотрудничества – это совместная работа детективов НАБУ совместно с сотрудниками ГУР Минобороны Украины по эвакуации украинского военнослужащего на юге страны. Украинский военный не получил повреждений, его передали командованию", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины провели более 10 удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов власти, а также материальных ценностей государственного значения.

Пресс-служба НАБУ в Facebook отметила, что часть сотрудников бюро откомандирована в ГУР МОУ для выполнения задач военной разведки.

"В рамках этого сотрудничества получено более 180 сообщений, непосредственно использованных соответствующими подразделениями Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid02HjyBkvNu5ytLLQmRWwZGd6Q3JHSeH8PQwhGLZJFTrEfuqCkMDtkndxFReMk5PsN9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Сейчас под временной оккупацией на юге Украины находятся часть Николаевской, Запорожской и Херсонской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: разведка, эвакуация, война России против Украины, НАБУ, ГУР Минобороны Украины
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