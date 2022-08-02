Оккупанты ночью обстреляли два района Николаева – били из РСЗО "Смерч" и ракетами типа С-300 – ОВА

Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар продовольственного магазина в Николаеве, отметил Ким Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Ночью, 2 августа, после 1.00 и около 4.00 в очередной раз были обстреляны два района города. По предварительной информации известно, что один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой – ракетами типа С-300, – написал руководитель ОВА. – Повреждено общежитие одного из университетов. В момент попадания в помещении находился охранник здания, который получил ранение. Предварительно без жертв".

В результате обстрелов также повреждены жилые дома, добавил Ким. Кроме того, из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар продовольственного магазина, отметил глава Николаевской ОВА.

"Предварительно без жертв", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)