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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли два района Николаева – били из РСЗО "Смерч" и ракетами типа С-300 – ОВА

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Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар продовольственного магазина в Николаеве, отметил Ким
Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар продовольственного магазина в Николаеве, отметил Ким
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 2 августа обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ракетами типа С-300.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Ночью, 2 августа, после 1.00 и около 4.00 в очередной раз были обстреляны два района города. По предварительной информации известно, что один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой – ракетами типа С-300, – написал руководитель ОВА. – Повреждено общежитие одного из университетов. В момент попадания в помещении находился охранник здания, который получил ранение. Предварительно без жертв".

В результате обстрелов также повреждены жилые дома, добавил Ким. Кроме того, из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар продовольственного магазина, отметил глава Николаевской ОВА.

"Предварительно без жертв", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля мэр города Александр Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.

1 августа оккупанты снова массировано обстреляли город, три человека пострадали.

По информации мэра города на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

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