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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве прогремели взрывы, есть раненый – мэр

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Николаев находится под постоянными обстрелами
Николаев находится под постоянными обстрелами
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Ранним утром, около 4.00, в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

По предварительным данным, один человек получил ранения.

"Детальную информацию о последствиях обстрелов уточняем", – добавил мэр.

В городе была объявлена воздушная тревога с 3.53 до 5.45.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.

1 августа оккупанты снова массировано обстреляли город, три человека пострадали.

По информации мэра города на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Теги: Николаев, раненые, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич
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