ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ночного обстрела в Николаеве ранены три человека, сгорел гуманитарный склад, разрушен новый травмпункт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты разрушили современный травмпункт, открытый в Николаеве в конце 2019 года
Оккупанты разрушили современный травмпункт, открытый в Николаеве в конце 2019 года
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 1 августа массированно обстреляли Николаев. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"После 1.00 Николаев в очередной раз подвергся массированным обстрелам. Сейчас известно о поражении частных домов и дворов, в результате чего ранения получили три человека. Из-за обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. Сгорел гуманитарный склад с медицинскими препаратами и продовольствием", – написал Ким.

По его словам, помимо этого, разрушен травмпункт одной из больниц. Повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт и выбиты окна.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что российские захватчики разрушили новый современный травмпункт.

"К счастью, персонал и пациенты не пострадали. Этот травмпункт мы открыли в конце 2019 года. Его строили с нуля. Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины. Отстроим! Все восстановим! Но сначала уничтожим каждого российского террориста, посмевшего прийти на нашу землю", – подчеркнул городской голова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Накануне, 31 июля, Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время".

Теги: Россия, Украина, Николаев, раненые, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
"Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото
"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото
Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей
Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей G
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео
"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео
"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше
"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (310199)
2
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (124790)
3
Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей" (93223)
4
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (58980)
5
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии (58377)
6
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (47999)
7
"У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой (27188)
8
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (26004)
 
 
 
 