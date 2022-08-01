После ночного обстрела в Николаеве ранены три человека, сгорел гуманитарный склад, разрушен новый травмпункт

"После 1.00 Николаев в очередной раз подвергся массированным обстрелам. Сейчас известно о поражении частных домов и дворов, в результате чего ранения получили три человека. Из-за обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. Сгорел гуманитарный склад с медицинскими препаратами и продовольствием", – написал Ким.

По его словам, помимо этого, разрушен травмпункт одной из больниц. Повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт и выбиты окна.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что российские захватчики разрушили новый современный травмпункт.

"К счастью, персонал и пациенты не пострадали. Этот травмпункт мы открыли в конце 2019 года. Его строили с нуля. Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины. Отстроим! Все восстановим! Но сначала уничтожим каждого российского террориста, посмевшего прийти на нашу землю", – подчеркнул городской голова.

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