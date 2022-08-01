В Николаеве на время прекратят работу больницы, частично разрушенной обстрелом россиян – мэр

"Какое-то время наша больница скорой медицинской помощи не сможет принимать пациентов. Там нужно разобрать завалы разрушенного травмпункта и убрать из уцелевшей части опасные конструкции, демонтировать рамы поврежденных окон и вывезти весь мусор. В больнице разрушена часть основного корпуса. Там тоже необходимо все привести в порядок. В уцелевших отделениях уберем все обломки, забьем окна и проверим оборудование", – написал он.
Сенкевич пообещал сделать все возможное, чтобы больница как можно быстрее возобновила работу. Сроков он не назвал.
Мэр опубликовал также видео, на котором продемонстрированы последствия атаки: авторы ролика показывают, как выглядел новый травмпункт до обстрела и как он выглядит сейчас (травмпункт открыли в 2019 году).
Эта больница скорой помощи – одна из самых сильных, сообщил директор медучреждения Александр Демьянов, его комментарий тоже есть на видео.
По его словам, в результате обстрела повреждены хирургическое отделение, операционный блок и реанимация – "сердце больницы". Сейчас из больницы выписывают пациентов, рассказал Демьянов.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
31 июля Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.
1 июля оккупанты снова массировано обстреляли город, три человека пострадали.