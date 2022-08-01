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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве на время прекратят работу больницы, частично разрушенной обстрелом россиян – мэр

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Оккупанты обстреляли больницу сегодня ночью
Оккупанты обстреляли больницу сегодня ночью
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В Николаеве остановят работу больницы скорой помощи, которая была повреждена в результате сегодняшнего обстрела. Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в Facebook.

"Какое-то время наша больница скорой медицинской помощи не сможет принимать пациентов. Там нужно разобрать завалы разрушенного травмпункта и убрать из уцелевшей части опасные конструкции, демонтировать рамы поврежденных окон и вывезти весь мусор. В больнице разрушена часть основного корпуса. Там тоже необходимо все привести в порядок. В уцелевших отделениях уберем все обломки, забьем окна и проверим оборудование", – написал он. 

Сенкевич пообещал сделать все возможное, чтобы больница как можно быстрее возобновила работу. Сроков он не назвал. 

Мэр опубликовал также видео, на котором продемонстрированы последствия атаки: авторы ролика показывают, как выглядел новый травмпункт до обстрела и как он выглядит сейчас (травмпункт открыли в 2019 году).

Эта больница скорой помощи – одна из самых сильных, сообщил директор медучреждения Александр Демьянов, его комментарий тоже есть на видео. 

По его словам, в результате обстрела повреждены хирургическое отделение, операционный блок и реанимация – "сердце больницы". Сейчас из больницы выписывают пациентов, рассказал Демьянов.

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/videos/1020099412001169/

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса

1 июля оккупанты снова массировано обстреляли город, три человека пострадали.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Николаев, хирургия, больница, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, больницы, реанимация
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