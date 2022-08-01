К работе "зерновых коридоров" могут подключить и порт Николаева – Мининфраструктуры

Он отметил, что сейчас к вывозу зерна готовы два порта – в Одессе и Черноморске. Планируется, что в течение недели порт Пивденный тоже возобновит работу.
"Два первых порта Одесса и Черноморск готовы, и уже на этой неделе мы будем как отправлять судна, так и ожидать суда, которые будут заходить в эти порты. До конца недели, мы надеемся, что порт Пивденный будет тоже готов", – пояснил Кубраков
По его словам, порт в Николаеве также могут подключить к работе "зерновых коридоров". Но главным условием остается ситуация по безопасности.
"Я надеюсь, что если эта инициатива будет работать, то вскоре мы перейдем к консультациям по порту Николаева. Этот порт, учитывая, что там происходят активные боевые действия, мы в первый этап не включали, но мы ничего не забываем и над этим тоже будем работать", – добавил министр.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.
Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.
29 июля Кубраков сообщил, что зерном загружаются 17 судов, 10 из них уже готовы к отправке.
Утром 1 августа из порта Одессы вышло судно с продовольствием – первое после достижения договоренностей о разблокировании экспорта из Украины.