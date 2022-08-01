К работе "зерновых коридоров" могут подключить и порт Николаева – Мининфраструктуры

Сейчас к вывозу зерна готовы два порта – в Одессе и Черноморске Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Он отметил, что сейчас к вывозу зерна готовы два порта – в Одессе и Черноморске. Планируется, что в течение недели порт Пивденный тоже возобновит работу.

"Два первых порта Одесса и Черноморск готовы, и уже на этой неделе мы будем как отправлять судна, так и ожидать суда, которые будут заходить в эти порты. До конца недели, мы надеемся, что порт Пивденный будет тоже готов", – пояснил Кубраков

По его словам, порт в Николаеве также могут подключить к работе "зерновых коридоров". Но главным условием остается ситуация по безопасности.

"Я надеюсь, что если эта инициатива будет работать, то вскоре мы перейдем к консультациям по порту Николаева. Этот порт, учитывая, что там происходят активные боевые действия, мы в первый этап не включали, но мы ничего не забываем и над этим тоже будем работать", – добавил министр.