Глава патрульной полиции: ​"Все идет по плану" – сказки Путина. Положить 15 тысяч элитных солдат под Киевом – это не план

"Вот это "все идет по плану" – это сказки. Потому что положить 15 тыс. своих элитных солдат, которые здесь высадились, 15 тыс. в Киевской области закопать, чтобы потом месяц или два брать какой-то один город в Луганской области, – я думаю, что это не план", – подчеркнул Жуков.

Он обратил внимание, что Путин не называет свои цели открыто.

"Даже первый террорист мира [президент РФ Владимир] Путин сам говорит: "Все цели будут выполнены". Но он никогда не называет, какие цели. "Денацификация" или какие-то еще моменты, искать Бандеру и так далее – про цели он никогда не рассказывает. Он просто говорит: "Все цели будут выполнены", – сказал Жуков.

Он считает, что Россия не признает потери именно потому, что начальные планы по захвату территорий провалились.

"А когда они здесь обосрались в Киевской области. Точно так же они хотели отработать и по Николаеву – там тоже они выхватили и отошли обратно, откатились. Соответственно, ему, наверное, доложили, что "извините". Ставку он делает на кадыровцев и так далее. И они уже начали придумывать новые цели. Но если вы помните, этот, в очках, генерал, вроде бы, который там говорящая голова: докладывает вечно, [представитель минобороны РФ Игорь Конашенков] подрос просто чувак. Он докладывал всегда: "У нас потерь нет". А получилось – как получилось: Украина приняла первый бой, дала отпор и далее воюет на тех позициях, на которых сейчас наши войска закреплены", – отметил собеседник.

Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)

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