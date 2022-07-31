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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Руководство производителя российских ракет "Калибр" в полном составе не попало под санкции

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Концерн "Алмаз-Антей" известен в мире прежде всего как производитель крылатых ракет "Калибр"
Концерн "Алмаз-Антей" известен в мире прежде всего как производитель крылатых ракет "Калибр"
Фото: EPA

Ни один топ-менеджер крупнейшего российского военно-промышленного концерна "Алмаз-Антей", не попал ни под украинские, ни под западные санкции. Об этом сообщила 29 июля группа аналитиков проекта Trap Aggressor, созданного организацией StateWatch. Проект мониторит введенные санкции против России.

Концерн известен в мире прежде всего как производитель крылатых ракет "Калибр". В целом он специализируется на производстве противовоздушной, противоракетной обороны, а также зенитно-ракетных комплексов.

В состав концерна также входят более 60 военных предприятий, производящих такое военное оборудование, как комплексы ПВО С-300, С-400, С-500, зенитные ракетные комплексы Бук-М2, Бук-М3, комплексы ПВО малой дальности ОСА-АКМ, Тор-М1, Тор-М2, активно используемые в войне против Украины.

Сам концерн "Алмаз-Антей" находится под санкциями США, ЕС, Британии, Украины, Канады, Швейцарии и других участников санкционной коалиции против РФ.

В то же время, под санкции США, ЕС, Великобритании, Украины и других стран пока не попали генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, генеральный конструктор Павел Созинов, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию Сергей Друзин, а также остальные топ-менеджеры концерна.

Инфографика: statewatch.org.ua
Инфографика: statewatch.org.ua

Инфографика: statewatch.org.ua
Инфографика: statewatch.org.ua

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI, объем продаж оружия концерном "Алмаз-Антей" в 2020 году составил $6,04 млрд, что вывело его на 17 место в списке крупнейших военно-промышленных компаний мира. Согласно рейтингу SIPRI "Алмаз-Антей" является наиболее успешной компанией России в этой области.

Контекст:

20 июля Trap Aggressor сообщал, что 8 из 9 руководителей оборонного гиганта "Ростех" не находятся под санкциями ЕС и партнеров. В то же время США ввели санкции против всех руководителей ключевых должностей "Ростеха" включительно с генеральным директором Сергеем Чемезовым.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, война, война России против Украины, ракеты, Алмаз-Антей
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