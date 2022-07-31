Руководство производителя российских ракет "Калибр" в полном составе не попало под санкции

Концерн "Алмаз-Антей" известен в мире прежде всего как производитель крылатых ракет "Калибр" Фото: EPA

Концерн известен в мире прежде всего как производитель крылатых ракет "Калибр". В целом он специализируется на производстве противовоздушной, противоракетной обороны, а также зенитно-ракетных комплексов.

В состав концерна также входят более 60 военных предприятий, производящих такое военное оборудование, как комплексы ПВО С-300, С-400, С-500, зенитные ракетные комплексы Бук-М2, Бук-М3, комплексы ПВО малой дальности ОСА-АКМ, Тор-М1, Тор-М2, активно используемые в войне против Украины.

Сам концерн "Алмаз-Антей" находится под санкциями США, ЕС, Британии, Украины, Канады, Швейцарии и других участников санкционной коалиции против РФ.

В то же время, под санкции США, ЕС, Великобритании, Украины и других стран пока не попали генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, генеральный конструктор Павел Созинов, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию Сергей Друзин, а также остальные топ-менеджеры концерна.

Инфографика: statewatch.org.ua

Инфографика: statewatch.org.ua

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI, объем продаж оружия концерном "Алмаз-Антей" в 2020 году составил $6,04 млрд, что вывело его на 17 место в списке крупнейших военно-промышленных компаний мира. Согласно рейтингу SIPRI "Алмаз-Антей" является наиболее успешной компанией России в этой области.