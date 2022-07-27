Великобритания ввела санкции против прокремлевского пропагандиста Филлипса

Филлипс известен тем, что поддерживал боевиков на Донбассе и освещал события для российских пропагандистских телеканалов Скриншот: Капитан Крым / YouTube

В документе Филлипса называют видеоблогером, создающим и публикующим медиаконтент, что поддерживает и пропагандирует действия и политику, которые дестабилизируют Украину и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.

Как отмечает BBC, Филлипса критиковали за пропутинское освещение войны в Украине. В частности, он снял на видео взятого в плен боевиками "ДНР" британца Эйдена Аслина и назвал его "наемником", а не военнопленным.

Британский депутат Роберт Дженрик после этого заявил, что отснятый материал является "вопиющим нарушением Женевских конвенций", а Филлипсу "угрожает судебное преследование за военные преступления".

В последствии YouTube удалил видео с Аслином и прекратил монетизацию его аккаунта.