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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания ввела санкции против прокремлевского пропагандиста Филлипса

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Филлипс известен тем, что поддерживал боевиков на Донбассе и освещал события для российских пропагандистских телеканалов
Филлипс известен тем, что поддерживал боевиков на Донбассе и освещал события для российских пропагандистских телеканалов
Скриншот: Капитан Крым / YouTube

Прокремлевский пропагандист, британец Грэм Филлипс попал под санкции Великобритании. Расширенный санкционный список 26 июля был опубликован на сайте правительства Британии.

В документе Филлипса называют видеоблогером, создающим и публикующим медиаконтент, что поддерживает и пропагандирует действия и политику, которые дестабилизируют Украину и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.

Как отмечает BBC, Филлипса критиковали за пропутинское освещение войны в Украине. В частности, он снял на видео взятого в плен боевиками "ДНР" британца Эйдена Аслина и назвал его "наемником", а не военнопленным.

Британский депутат Роберт Дженрик после этого заявил, что отснятый материал является "вопиющим нарушением Женевских конвенций", а Филлипсу "угрожает судебное преследование за военные преступления".

В последствии YouTube удалил видео с Аслином и прекратил монетизацию его аккаунта.

Контекст:

Британец Филлипс известен тем, что поддерживал боевиков на Донбассе и освещал события для российских пропагандистских телеканалов. В июле 2014 года Служба безопасности Украины запретила Филлипсу въезд в Украину. Однако он проник на оккупированные пророссийскими боевиками территории и стал сотрудничать с ними, например, участвовал в допросах украинских военных.

22 сентября 2016 года тогдашний посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко обратилась к властям Великобритании с просьбой остановить пропагандистскую деятельность Филлипса. В ответ британский посол Джудит Гоф отметила, что наказание Филлипса находится в компетенции украинских властей.

15 октября 2018 года, в годовщину смерти лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, Филлипс опубликовал видео, на котором зафиксировано, как он сорвал украинский флаг с могилы и разместил там плакат с надписью на английском: "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, санкции, война, российская пропаганда, Грэм Филлипс, война России против Украины
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