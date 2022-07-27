Великобритания ввела санкции против прокремлевского пропагандиста Филлипса

В документе Филлипса называют видеоблогером, создающим и публикующим медиаконтент, что поддерживает и пропагандирует действия и политику, которые дестабилизируют Украину и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.
Как отмечает BBC, Филлипса критиковали за пропутинское освещение войны в Украине. В частности, он снял на видео взятого в плен боевиками "ДНР" британца Эйдена Аслина и назвал его "наемником", а не военнопленным.
Британский депутат Роберт Дженрик после этого заявил, что отснятый материал является "вопиющим нарушением Женевских конвенций", а Филлипсу "угрожает судебное преследование за военные преступления".
В последствии YouTube удалил видео с Аслином и прекратил монетизацию его аккаунта.
Британец Филлипс известен тем, что поддерживал боевиков на Донбассе и освещал события для российских пропагандистских телеканалов. В июле 2014 года Служба безопасности Украины запретила Филлипсу въезд в Украину. Однако он проник на оккупированные пророссийскими боевиками территории и стал сотрудничать с ними, например, участвовал в допросах украинских военных.
22 сентября 2016 года тогдашний посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко обратилась к властям Великобритании с просьбой остановить пропагандистскую деятельность Филлипса. В ответ британский посол Джудит Гоф отметила, что наказание Филлипса находится в компетенции украинских властей.
15 октября 2018 года, в годовщину смерти лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, Филлипс опубликовал видео, на котором зафиксировано, как он сорвал украинский флаг с могилы и разместил там плакат с надписью на английском: "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".