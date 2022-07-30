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США ввели санкции против двух физических и четырех юрлиц из России

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Минфин США ввел санкции против Ионова и связанных с ним трех организаций
Минфин США ввел санкции против Ионова и связанных с ним трех организаций
Фото: meduza.io

Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан России, Александра Ионова и Натальи Бурлиновой, а также против четырех организаций, связанных с ними.

Об этом 29 июля сообщается на сайте минфина США.

Так, санкции США затронули Центр поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия", президентом которой является Бурлинова, а также Антиглобалистское движение России, ООО "Ионов Трансконтинентал" и ИА Stop-Imperialism, которыми руководит Ионов.

В США считают, что Ионов и Бурлинова, а также четыре юрлица "поддерживают глобальные операции Кремля по негативному влиянию". В частности, они "участвовали в попытках России манипулировать и дестабилизировать США и их союзников и партнеров, в том числе Украину".

Отмечается, что санкционные меры введены отдельно от ограничений, которые США и другие страны вводили против РФ из-за ее нападения на Украину.

По данным минфина США, Ионов сотрудничал с ФСБ для "выявления социально-политических разногласий внутри США", а также с проектами бизнесмена Евгения Пригожина.

В свою очередь Бурлинову в США связывают с российской разведкой.

Ионов обращался в Генпрокуратуру России с требованием признать "иностранным агентом" издание The Bell, также по его заявлениям были признаны "иноагентами" в РФ издания "Медуза" и "Важные истории", отмечает "Радио Свобода".

Контекст:

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, США, санкции, Кремль, ФСБ, разведка, ограничения, Медуза, минфин США, бизнесмен
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