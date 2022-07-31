Санкции катастрофически повлияли на экономику России – исследование Йельского университета

В Йеле отметили, что об уходе из России объявили компании, создавшие 5 млн рабочих мест Фото: EPA

Изучив российскую статистику, данные торговых партнеров России, информацию о перевозке и другие источники, исследователи пришли к выводу: "У Кремля заканчиваются деньги, Россия теряет позиции на рынке энергоресурсов, импортозамещение не работает, а бизнес и состоятельные россияне покидают страну".

В частности, о выходе из России с февраля объявили более 1000 компаний, объем их инвестиций составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.

В исследовании также одним из индикаторов того, что россияне выводят средства за границу, указан рост спроса на недвижимость на Ближнем Востоке.

"Агенты по недвижимости в Дубае сообщают, что их поступления от продажи россиянам увеличились вдвое, а у некоторых и втрое", – говорится в материале.

Оптимистические прогнозы по поводу дальнейшей ситуации в России в Йеле раскритиковали за то, что те "базируются на российских данных", так как зачастую публикуются "в основном лишь положительные данные, в то время как отрицательные отвергаются".

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