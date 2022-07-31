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Санкции катастрофически повлияли на экономику России – исследование Йельского университета

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В Йеле отметили, что об уходе из России объявили компании, создавшие 5 млн рабочих мест
В Йеле отметили, что об уходе из России объявили компании, создавшие 5 млн рабочих мест
Фото: EPA

Санкции, которые были введены против России в связи с ее агрессией против Украины, оказали катастрофическое влияние на экономику РФ. Такой вывод сделала группа исследователей Йельского университета США во главе с профессором Джеффри Сонненфельдом, сообщил 30 июля "Голос Америки".

Изучив российскую статистику, данные торговых партнеров России, информацию о перевозке и другие источники, исследователи пришли к выводу: "У Кремля заканчиваются деньги, Россия теряет позиции на рынке энергоресурсов, импортозамещение не работает, а бизнес и состоятельные россияне покидают страну".

В частности, о выходе из России с февраля объявили более 1000 компаний, объем их инвестиций составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.

В исследовании также одним из индикаторов того, что россияне выводят средства за границу, указан рост спроса на недвижимость на Ближнем Востоке.

"Агенты по недвижимости в Дубае сообщают, что их поступления от продажи россиянам увеличились вдвое, а у некоторых и втрое", – говорится в материале.

Оптимистические прогнозы по поводу дальнейшей ситуации в России в Йеле раскритиковали за то, что те "базируются на российских данных", так как зачастую публикуются "в основном лишь положительные данные, в то время как отрицательные отвергаются".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает мировую общественность усиливать санкции в отношении России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, недвижимость, инвестиции, санкции, война, экономика, статистика, импорт, бизнес, агрессия, исследование, вторжение, деньги, война России против Украины
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