Санкции катастрофически повлияли на экономику России – исследование Йельского университета

Изучив российскую статистику, данные торговых партнеров России, информацию о перевозке и другие источники, исследователи пришли к выводу: "У Кремля заканчиваются деньги, Россия теряет позиции на рынке энергоресурсов, импортозамещение не работает, а бизнес и состоятельные россияне покидают страну".
В частности, о выходе из России с февраля объявили более 1000 компаний, объем их инвестиций составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.
В исследовании также одним из индикаторов того, что россияне выводят средства за границу, указан рост спроса на недвижимость на Ближнем Востоке.
"Агенты по недвижимости в Дубае сообщают, что их поступления от продажи россиянам увеличились вдвое, а у некоторых и втрое", – говорится в материале.
Оптимистические прогнозы по поводу дальнейшей ситуации в России в Йеле раскритиковали за то, что те "базируются на российских данных", так как зачастую публикуются "в основном лишь положительные данные, в то время как отрицательные отвергаются".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает мировую общественность усиливать санкции в отношении России.