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Иран поможет России обойти санкции против авиаотрасли

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Санкции против российской авиаотрасли были введены в марте из-за вторжения РФ в Украину
Санкции против российской авиаотрасли были введены в марте из-за вторжения РФ в Украину
Фото: EPA

26 июня РФ и Иран подписали меморандум о возможности технического обслуживания российских самолетов и поставки комплектующих для них, сообщило агентство Mehr.

Согласно меморандуму, ремонт и техническое обслуживание самолетов РФ будут производиться в иранских ремонтных центрах.

Количество пассажирских рейсов сообщением Россия – Иран – Россия решено повысить до 35 в неделю, а грузовые  выполнять без ограничений в пропускной способности.

Меморандум подписали заместитель министра транспорта России, имя которого Mehr не называет, и глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину США и Евросоюз запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ.

24 марта авиакомпании РФ отказались вернуть западным лизингодателям более 500 самолетов. Президент РФ Владимир Путин разрешил регистрировать их в России, таким образом у самолетов оказалась двойная регистрация – фактически они были отобраны у владельцев. Часть самолетов, принадлежавших российским авиакомпаниям на условиях лизинга, была арестована за границей.

В министерстве транспорта РФ заявляли, что в вопросе поиска запчастей для самолетов планируют "ориентироваться на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет".

Теги: Россия, транспорт, Иран, санкции, авиация, ремонт, самолеты, авиарейсы, ограничения
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