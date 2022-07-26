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Великобритания ввела санкции против почти 30 губернаторов РФ

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В частности, под санкции Великобритании попали главы граничащих с Украиной регионов России
В частности, под санкции Великобритании попали главы граничащих с Украиной регионов России
Фото: depositphotos.com

Власти Великобритании расширили санкционный список россиян. В частности, под ограничения попали несколько десятков губернаторов регионов России, говорится на сайте правительства Великобритании.

Под санкции попали, в частности, главы граничащих с Украиной регионов: губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Кроме того, под ограничения попали главы и врио губернаторов Амурской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской, Челябинской областей, республик Башкортостан, Коми, Чувашия и Якутия, Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,7 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, санкции, война, война России против Украины, губернатор
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