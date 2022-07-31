Гибель Вадатурского была не случайностью, а умышленным убийством – Подоляк

Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем, отметили в Офисе президента Фото: agroprofi.com.ua

"Гибель Алексея Вадатурского, по моему мнению, была не случайностью, а вполне продуманным и организованным умышленным убийством... Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Подоляк считает, что россияне продолжают кампанию террора, пытаясь запугать и дестабилизировать украинское общество.

"По мнению кремлевских маньяков, кампания по резонансным терактам высокой интенсивности (издевательство над нашими пленными и их увечья, зафиксированные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв барака с нашими ребятами в Оленовке и точечный удар по известному лицу, имеющему отношение к зерну) должна заставить украинцев опуститься на колени, открыть ворота и сдать государство", – написал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что, хотя каждое преступление россиян заставляет украинцев чувствовать боль, они проживают ее и становятся только более закаленными.

Подоляк выразил соболезнования семье и близким Вадатурского. "Он был Героем Украины, преданным государству, фанатиком своего дела и легендой украинского бизнеса", – написал он.

"В истории еще не было случая, когда террористы заставили бы кого-нибудь сдаться. Россия совершила огромную ошибку, став на эту скользкую тропу. Эта ошибка станет для нее не просто катастрофической – она впишет слово "Россия" черными буквами в мировую историю", – резюмировал Подоляк.