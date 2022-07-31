Гибель Вадатурского была не случайностью, а умышленным убийством – Подоляк

"Гибель Алексея Вадатурского, по моему мнению, была не случайностью, а вполне продуманным и организованным умышленным убийством... Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", – написал Подоляк.
Он подчеркнул, что Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Подоляк считает, что россияне продолжают кампанию террора, пытаясь запугать и дестабилизировать украинское общество.
"По мнению кремлевских маньяков, кампания по резонансным терактам высокой интенсивности (издевательство над нашими пленными и их увечья, зафиксированные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв барака с нашими ребятами в Оленовке и точечный удар по известному лицу, имеющему отношение к зерну) должна заставить украинцев опуститься на колени, открыть ворота и сдать государство", – написал советник главы ОП.
Он подчеркнул, что, хотя каждое преступление россиян заставляет украинцев чувствовать боль, они проживают ее и становятся только более закаленными.
Подоляк выразил соболезнования семье и близким Вадатурского. "Он был Героем Украины, преданным государству, фанатиком своего дела и легендой украинского бизнеса", – написал он.
"В истории еще не было случая, когда террористы заставили бы кого-нибудь сдаться. Россия совершила огромную ошибку, став на эту скользкую тропу. Эта ошибка станет для нее не просто катастрофической – она впишет слово "Россия" черными буквами в мировую историю", – резюмировал Подоляк.
Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме, их гибель подтвердили в компании "Нибулон".
Вадатурский родился в 1947 году в Одесской области. Окончил Одесский технологический институт имени Ломоносова.
С 1991 года был гендиректором аграрного предприятия "Нибулон", которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и развитием племенного животноводства.
В 2007 году ему было присвоено звание Герой Украины "за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса, организацию и обеспечение достижения стабильно высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции, развитие социальной сферы".
Украинский Forbes оценивает состояние Вадатурского в $430 млн, в 2021 году он входил в топ-100 самых богатых украинцев.