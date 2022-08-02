В Николаеве прогремели мощные взрывы, начались пожар и перебои со светом – мэр

"После мощных взрывов около 21.00 в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом", – написал Сенкевич, призвав жителей города быть осторожными и при воздушной тревоге переходить в укрытие или хотя бы уходить подальше от окон и следовать правилу двух стен.
Воздушная тревога в городе длилась вечером с 21.03 до 21.54.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
31 июля мэр города Александр Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. 1 августа оккупанты снова массировано обстреляли город, в результате атаки пострадало три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи.
По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.