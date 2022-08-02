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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве прогремели мощные взрывы, начались пожар и перебои со светом – мэр

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Сенкевич сообщил о новых взрывах в Николаеве
Сенкевич сообщил о новых взрывах в Николаеве
Скриншот: Сєнкевич Online / Telegram

Вечером 2 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы. Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram.

"После мощных взрывов около 21.00 в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом", – написал Сенкевич, призвав жителей города быть осторожными и при воздушной тревоге переходить в укрытие или хотя бы уходить подальше от окон и следовать правилу двух стен.

Воздушная тревога в городе длилась вечером с 21.03 до 21.54

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля мэр города Александр Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. 1 августа оккупанты снова массировано обстреляли город, в результате атаки пострадало три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи. 

По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Николаев, электроэнергия, обстрелы, Александр Сенкевич
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