В Николаеве прогремели мощные взрывы, начались пожар и перебои со светом – мэр

"После мощных взрывов около 21.00 в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом", – написал Сенкевич, призвав жителей города быть осторожными и при воздушной тревоге переходить в укрытие или хотя бы уходить подальше от окон и следовать правилу двух стен.

Воздушная тревога в городе длилась вечером с 21.03 до 21.54.

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