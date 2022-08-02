Ким допускает, что Вадатурский мог погибнуть случайно: Ракета недостаточно точна

Дом Вадатурского находился на месте, где ранее располагалась воинская часть, рассказал Ким Фото: Олексій Вадатурський / Facebook

Ким отметил, что не может комментировать обстрел дома Вадатурского, потому что продолжается следствие.

"Могу выразить личное мнение: на мой взгляд, эта ракета С-300 – она недостаточно точна. И на следующий день после того, как погиб Алексей Афанасьевич Вадатурский, в то же место рядом прилетели еще две ракеты в берег", – рассказал глава ОВА.

По его мнению, район, подвергшийся нескольким обстрелам, – "это какая-то плановая мишень, которая была у россиян".

"Возможно, из-за того, что это бывшая территория воинской части", – добавил Ким.

Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме, их гибель подтвердили в компании "Нибулон".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 июля заявил, что смерть Вадатурского была умышленным убийством.

Генпрокурор Украины Андрей Костин 1 августа сообщил, что целенаправленное убийство рассматривается как одна из версий гибели Вадатурского.

Николаев регулярно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. В июле россияне начали активно использовать для ударов по городу зенитные ракеты С-300, модифицированные для ударов по наземным целям.

Британская разведка отмечает, что такое применение С-300 ведет к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля-земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.