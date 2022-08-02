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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким допускает, что Вадатурский мог погибнуть случайно: Ракета недостаточно точна

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Дом Вадатурского находился на месте, где ранее располагалась воинская часть, рассказал Ким
Дом Вадатурского находился на месте, где ранее располагалась воинская часть, рассказал Ким
Фото: Олексій Вадатурський / Facebook

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким полагает, что в результате обстрела Николаева российскими оккупантами владелец агрокомпании "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский мог погибнуть случайно. Об этом он рассказал 2 августа на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouТube агентством "Укринформ".

Ким отметил, что не может комментировать обстрел дома Вадатурского, потому что продолжается следствие.

"Могу выразить личное мнение: на мой взгляд, эта ракета С-300 – она недостаточно точна. И на следующий день после того, как погиб Алексей Афанасьевич Вадатурский, в то же место рядом прилетели еще две ракеты в берег", –  рассказал глава ОВА.

По его мнению, район, подвергшийся нескольким обстрелам, – "это какая-то плановая мишень, которая была у россиян".

"Возможно, из-за того, что это бывшая территория воинской части", – добавил Ким.

Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме, их гибель подтвердили в компании "Нибулон".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 июля заявил, что смерть Вадатурского была умышленным убийством.

Генпрокурор Украины Андрей Костин 1 августа сообщил, что целенаправленное убийство рассматривается как одна из версий гибели Вадатурского.

Николаев регулярно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. В июле россияне начали активно использовать для ударов по городу зенитные ракеты С-300, модифицированные для ударов по наземным целям.

Британская разведка отмечает, что такое применение С-300 ведет к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля-земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.

Контекст:

Вадатурский родился в 1947 году в Одесской области. Окончил Одесский технологический институт имени Ломоносова.

С 1991 года был гендиректором аграрного предприятия "Нибулон", которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и развитием племенного животноводства.

Украинский Forbes оценивает состояние Вадатурского в $430 млн, в 2021 году он входил в топ-100 самых богатых украинцев.

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